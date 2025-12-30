Укр Рус
30 грудня, 16:09
3

Джамала неочікувано переспівала новорічний хіт Сердючки українською: мережа в захваті

Марія Примич
Основні тези
  • Джамала створила українську версію відомого новорічного хіта Вєрки Сердючки "Новогодняя".
  • Співачка зізналась, що кавер був абсолютно незапланованим.

Джамала переспівала новорічний хіт Вєрки Сердючки "Новогодняя" українською мовою. Співачка подарувала пісні, яка вийшла у далекому 2003 році, нове звучання.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Джамали. Вона зізналась, що не планувала записувати кавер на хіт Сердючки, це вийшло спонтанно.

Абсолютно незапланований кавер. "Новорічна" (swing version). Але в цьому році якось особливо важко з новорічним настроєм, тому робимо його собі самі. Дякую моїм друзям за цю спонтанність. З прийдешнім Новим роком!, 
– написала Джамала.

Реакція мережі

  • "Краще, що я могла почути зранку".
  • "У вашому виконанні ця пісня стала теплішою за оригінал".
  • "Неочікувано, але як атмосферно та по-своєму. Тепер дуже хочеться почути її на концерті".

Реакція мережі на кавер Джамали / скриншоти з інстаграму

 

 

Як Джамала переклала пісню "Новогодняя"?

Ви втомились від турбот – Новий рік.

Може, трохи не щастить – Новий рік.

Чому душа співає в такт, а тіло проситься в політ?

Новий рік, Новий рік, Новий рік.

Нехай розтопить в серці лід – Новий рік.

Усі печалі забере – Новий рік.

Ми не будемо сумувати, скоро будемо святкувати

Новий рік, Новий рік, Новий рік.

Що Андрій Данилко говорив про переклад старих пісень?

  • Зазначимо, що Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, продовжує співати російською під час повномасштабного вторгнення, через що його часто критикують.

  • Артист заявляв, що працює над україномовним репертуаром, але старі російськомовні треки перекладати не буде.

  • "Перекладати я нічого не буду, я спробував перекласти – це виходить КВК, і це таке: "Ой можна все перекласти", – нічого подібного. Перекладіть мені, будь ласка, "Червону руту" російською. Не можете, бо це так написано. Івасюк для мене приклад того, як талановито зроблена пісня. І я всім казав, що буде популярне тільки талановите", – говорив Данилко.