Дженніфер Лопес вразила романтичним образом у спідниці від українського бренду

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес продовжує дивувати новими образами на тлі виходу нового фільму з її участю. Для свіжого look вона обрала спідницю українського бренду.

Дженніфер Лопес поділилась кадрами нового атмосферного аутфіту на своїй сторінці в інстаграмі. Вона розкуто позувала перед камерою.

Співачка й акторка одягнула сатинову спідницю пудрово-рожевого кольору міді з косим кроєм, вирізом до коліна та декоративними швами на стегнах. Це модель Kriss skirt від українського бренду ANNA OCTOBER. Як йдеться на сайті, спідниця коштує близько 460 доларів (20 623 гривні).



Дженніфер Лопес у спідниці українського бренду / Фото з інстаграм-сторіз

Дженніфер Лопес доповнила образ легким кремовим кардиганом з білим комірцем. Завершують аутфіт нюдові напівпрозорі туфлі, біла сумка з золотистим ланцюжком та масивні сонцезахисні окуляри.

– підписала знімки Джей Ло.

Також Дженніфер Лопес постала в іншому образі – світлій гіпюровій кофтинці та чорній спідниці.



Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму Дженніфер Лопес

Які зірки вдягаються в українські бренди?

Гвінет Пелтроу нещодавно з'явилась у своєму блозі в костюмі піжамного стилю від Gunia Project. Акторка обрала біло-блакитний смугастий комплект із вишитим логотипом, вартістю понад 21 тисячу гривень.

Інша світова ікона, Памела Андерсон, підкорила Нью-Йорк елегантним образом від бренду BEVZA на заході компанії Pandora. Вона обрала приталену сорочку зі знімним коміром та спідницю з осінньої колекції.

Натомість Періс Гілтон обрала аксесуар від Ruslan Baginskiy для святкування свого 45-річчя на островах. Також головні убори цього українського дизайнера обирають безліч зірок, серед яких Тейлор Свіфт, Селена Гомес та Сабріна Карпентер.