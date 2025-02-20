У нас так мало спільних фото, – Дзідзьо вперше за довгий час показав свою маму
- Дзідзьо поділився рідкісним фото з мамою, привітавши її з днем народження та подякувавши за любов і турботу.
- Мама Дзідзьо, Галина Янівна, живе в Португалії, а фото було зроблено під час її візиту до Києва минулої осені.
- Дзідзьо наголосив на важливості цінувати час з найріднішими.
Дзідзьо вперше за довгий час поділився сімейним знімком. Він показав, який зараз вигляд має його мама, та привітав її з важливим святом.
Український співак Михайло Хома, відомий також як Дзідзьо, опублікував нове фото. Про це пише 24 Канал з посиланням на його сторінку.
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Днями мама артиста відсвяткувала день народження, тож з цієї нагоди зірковий син присвятив їй зворушливий допис, привітав і подякував за любов і турботу.
Михайло Хома поділився фото зі своєю мамою. Він зізнався, що це тогорічний осінній знімок – тоді Галина Янівна приїжджала до нього в гості до Києва. Вже тривалий час жінка живе у Португалії.
У нас так мало спільних фото, треба зустрічатися частіше! Як мама завжди каже: "Час не приходить, а минає"… І це правда. Тому бережімо найдорожчих і цінуймо кожну мить разом,
– підкреслив Дзідзьо.
Дзідзьо з мамою / Фото з інстаграму Дзідзьо
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