Безпрецедентний випадок: чому брат короля Чарльза III – Ендрю втратив звання принца

Ендрю Маунтбеттен-Віндзор упродовж багатьох років залишався одним із найсуперечливіших членів британської монаршої сім'ї. І хоч він був улюбленим сином Єлизавети II, його спіткав гучний скандал. Унаслідок цього чоловік втратив усі свої титули.

У четвер, 19 лютого Ендрю Маунтбеттена-Віндзора заарештували у Великій Британії. Що передувало цьому арешту та чому брат короля перестав бути принцом – читайте у матеріалі 24 Каналу.

З чого все почалося?

Колишній принц Ендрю був другом Джеффрі Епштейна – американського фінансиста, якого засудили за сексуальні злочини та звинувачували в торгівлі неповнолітніми. Їх сфотографували за прогулянкою у грудні 2010 року.

У 2014 році у судових документах оприлюднили інформацію про те, що Ендрю був серед відомих діячів, які мали зв'язок з неповнолітньою, Вірджинією Джуффре. Палац згодом заявив, що будь-яка подібна інформація є неправдивою.

Згодом Вірджинія Джуффре дала свідчення та заявила, що в неї тричі був інтимний контакт з Маунтбеттеном-Віндзором, на той час їй було 17 років. Також у пресі з'являлися фото колишнього принца з дівчиною.



Ендрю, Вірджинія Джуффре та Гіслейн Максвелл / Фото NBC News

У листопаді 2019 року Ендрю дав інтерв'ю, де вперше розповів про дружбу з Епштейном та публічно заперечив, що мав стосунки з Джуффре. І хоч сам принц був нібито задоволений результатом, цю розмову різко негативно сприйняло суспільство. Це стало чималим ударом для репутації королівської родини.

Коли і як Ендрю склав обов'язки члена монаршої сім'ї?

Все це не пройшло непоміченим. У листопаді 2019 року Букінгемський палац заявив, що Ендрю відходить від державних обов'язків.

Через кілька місяців стало відомо, що він назавжди пішов у відставку з усіх державних посад: його позбавили почесних військових звань і забрали всі королівські патронажі. Також позбавили титулу "Його Королівська Високість" (His Royal Highness). Але формально він залишався принцом та герцогом Йоркським.

У серпні 2021 року Вірджинія Джуффре подала позов проти принца Ендрю та звинуватила його у сексуальному насильстві. У 2022 році Маунтбеттену-Віндзору вдалося врегулювати ситуацію – він виплатив велику суму коштів організації Джуффре для жертв насильства.

Додамо, у ЗМІ припускають, що ці гроші Ендрю позичив у матері-королеви. Єлизавета II начебто виділила 7 мільйонів фунтів стерлінгів, зі спадщини принца Філіпа надійшло ще 3 мільйони, а тодішній принц Чарльз додав ще 1,5 мільйона фунта стерлінгів.

Як Ендрю Маунтбеттен-Віндзор залишився без титулу принца?

У жовтні 2025 року принц Ендрю заявив, що відмовляється від титулу герцога Йоркського та королівських відзнак. Причиною стали звинувачення у зв'язках з Джеффрі Епштейном. І вже наприкінці того самого місяця Чарльз III позбавив брата титулу, звання, почестей принца і "виселив" з Royal Lodge.

Як саме це сталося? Чарльз III відкликав патентну грамоту (letters patent) – офіційний документ, що надавав Ендрю привілеї та титули.

Скандал розгоряється з новою силою

На початку 2026 року Міністерство юстиції США опублікувало ще одну партію файлів Епштейна. У них знову знайшли безліч згадок колишнього принца Ендрю, листування між ним та Епштейном і навіть фотографії. У мережі опублікували знімки, де нібито принц Ендрю стоїть на колінах над жінкою, яка лежить на підлозі.

19 лютого Ендрю Маунтбеттену-Віндзору виповнилося 66 років. У цей день його заарештувала поліція у маєтку Сандрінгем. Колишнього принца підозрюють у зловживанні службовим становищем.