Якби в мене було право говорити, – переможниця "Холостяка" збентежила заявою
- Переможницею 14 сезону "Холостяк" стала модель Надін Головчук, але стосунки з Тарасом Цимбалюком не склалися.
- Надін висловилася про свої відчуття у пості в Instagram, зазначивши, що історія з Цимбалюком була красива, але не щира.
14 сезон проєкту "Холостяк" завершився. Переможницею стала модель із Хмельницького Надін Головчук, але їм з Тарасом Цимбалюком не вдалося побудувати стосунки після реаліті-шоу.
Після пост-шоу Головчук опублікувала серію фото з Цимбалюком і висловилася про стосунки з ним. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку моделі.
Надін Головчук зазначила, що світлини з Тарасом Цимбалюком – як з Pinterest: "красиві, але яке в них підґрунтя, відомо тільки двом".
Красива історія була, але краси мало, треба, щоб було за що триматись. А штучно створювати історію не про щирість, а почуття не гра,
– додала вона.
Переможниця "Холостяка" зізналась, що відчула закоханість і розчарування водночас. Вона подякувала і за те, і за інше. Головчук підкреслила, що "відчуття ніколи не брешуть".
Якби в мене було право говорити, я б знайшла сили. Боляче. Але після зливи завжди з'являється веселка, а після темряви – сонце. А вам, любі, бажаю рухатись за відчуттями, бо вони завжди вказують правильний шлях. Мій шлях у цій історії завершено. Але серце відкрите, тому що людьми ми є тільки тоді, коли любимо!,
– підсумувала Надін.
Чому не склалися стосунки між Цимбалюком і Головчук?
На пост-шоу Тарас Цимбалюк розповів, що після "Холостяка" у нього почалися зйомки у фільмі, тому не вдавалося часто бачитися з Надін. За словами актора, під час останніх зустрічей вони закривалися одне від одного. Чоловік розумів, що вони намагаються "штучно щось запустити".
Участь у проєкті сильно вплинула на емоційний стан Головчук. Модель зізналась, що не мала ресурсу на побудову стосунків. Проте вона подякувала Тарасу за спільну історію.
В інтерв'ю Єві Коршик, яке вийшло 4 грудня, Цимбалюк пригадав, що після проєкту вони з Надін роз'їхалися і підтримувати зв'язок, переписуючись. Так, актор зрозумів, що немає сенсу витрачати час одне одного.