Я плачу, – переможниця "Холостяка-13" показала, як чоловік зустрів її та доньку з пологового
- Переможницю 13 сезону "Холостяка" Інну Бєлєнь з донькою виписали з пологового будинку, їх зустріли близькі з квітами та подарунками.
- Удома Інну чекав сюрприз від чоловіка Івана, який прикрасив кімнату гелевими кульками та подарував великий букет квітів.
Переможницю 13 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Інну Бєлєнь з донькою виписали з пологового будинку. Блогерка показала, як їх зустріли близькі.
Бєлєнь опублікувала кадри з виписки у своєму інстаграмі. Лікарі відпустили новоспечену зіркову матусю з донькою додому сьогодні, 1 травня.
Раніше Інна Бєлєнь ділилась, що в них з чоловіком виникла суперечка. Іван хотів, аби на виписці з пологового були присутні рідні й близькі, а от блогерка – аби все пройшло тихо й без зайвої уваги.
Зрештою, переможниця "Холостяка-13" вирішила прислухатися до чоловіка. Найближчі прийшли привітати Івана та Інну з народженням доньки та зустріли їх з квітами та подарунками.
А потім я сказала: "Всім дякую – всі вільні". І ми поїхали додому,
– розповіла Бєлєнь.
Інну Бєлєнь виписали з пологового: дивіться відео онлайн
Удома Бєлєнь чекав сюрприз від чоловіка. Іван прикрасив кімнату гелевими кульками рожевого кольору та купив для дружини великий букет квітів.
Повернення додому, про яке я мріяла. Я плачу, доця спить, а тато – просто найкращий,
– написала Інна.
Для довідки! Інна та Іван познайомилися ще в школі. Потім вони втратити зв'язок, але знову зустрілися вже під час повномасштабного вторгнення. Незабаром між колишніми друзями зав'язалися романтичні стосунки. 3 лютого Бєлєнь та Яловенко одружилися у Харкові.
Інна Бєлєнь уперше стала мамою
Нагадаємо, що Інна Бєлєнь оголосила про вагітність у студії пост-шоу проєкту "Холостяк-14", куди прийшла разом з обранцем.
Пара думала, що в них народиться хлопчик, проте на гендер-паті стало відомо, що буде дівчинка.
На 34 тижні вагітності Бєлєнь захворіла на лівосторонню пневмонію та потрапила до лікарні.
28 квітня Інна вперше стала мамою. Вона народила на 41-му тижні вагітності. Ім'я доньки блогерка наразі не розкриває.