Я плачу, – переможниця "Холостяка-13" показала, як чоловік зустрів її та доньку з пологового

Переможницю 13 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Інну Бєлєнь з донькою виписали з пологового будинку. Блогерка показала, як їх зустріли близькі.

Бєлєнь опублікувала кадри з виписки у своєму інстаграмі. Лікарі відпустили новоспечену зіркову матусю з донькою додому сьогодні, 1 травня.

До теми Переможниця "Холостяка" Бєлєнь показала новонароджену доньку і розповіла про стан після пологів

Раніше Інна Бєлєнь ділилась, що в них з чоловіком виникла суперечка. Іван хотів, аби на виписці з пологового були присутні рідні й близькі, а от блогерка – аби все пройшло тихо й без зайвої уваги.

Зрештою, переможниця "Холостяка-13" вирішила прислухатися до чоловіка. Найближчі прийшли привітати Івана та Інну з народженням доньки та зустріли їх з квітами та подарунками.

А потім я сказала: "Всім дякую – всі вільні". І ми поїхали додому,

– розповіла Бєлєнь.

Інну Бєлєнь виписали з пологового: дивіться відео онлайн

Інну Бєлєнь виписали з пологового: дивіться відео онлайн

Близькі привітали Інну та Івана з поповненням / Фото з інстаграму блогерки

Удома Бєлєнь чекав сюрприз від чоловіка. Іван прикрасив кімнату гелевими кульками рожевого кольору та купив для дружини великий букет квітів.

Повернення додому, про яке я мріяла. Я плачу, доця спить, а тато – просто найкращий,

– написала Інна.

Для довідки! Інна та Іван познайомилися ще в школі. Потім вони втратити зв'язок, але знову зустрілися вже під час повномасштабного вторгнення. Незабаром між колишніми друзями зав'язалися романтичні стосунки. 3 лютого Бєлєнь та Яловенко одружилися у Харкові.

Нагадаємо, днями телеканал СТБ назвав ім'я нового героя проєкту "Холостяк". У 15 сезоні дівчата боротимуться за серце В'ячеслава Кривцова – капітана збірної України з баскетболу.

Інна Бєлєнь уперше стала мамою