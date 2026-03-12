Десятки автомобілів для ЗСУ: Ірина Федишин вразила масштабом допомоги після різдвяного туру
- Ірина Федишин провела масштабний тур "Україна колядує", який охопив міста в США, Канаді, Європі та Україні, зібравши кошти для української армії.
- Зібрані гроші пішли на закупівлю автомобілів для ЗСУ.
- До речі, нещодавно співачка отримала нагороду "Золоте серце" за внесок у волонтерську допомогу.
У грудні 2025 року та січні 2026-го співачка Ірина Федишин провела масштабний тур "Україна колядує". З різдвяним шоу артистка виступила не лише в Україні, а й за кордоном.
Результатом цих гастролей стала чергова масштабна допомога українській армії. Ірина Федишин поділилася підсумками в інстаграмі.
Цікаво Де зараз Асія Ахат – найвідоміша скрипалька України та зірка нульових
Тур Ірини Федишин "Україна колядує" охопив десятки міст у США, Канаді та Європі. Серед них – Міннеаполіс, Чикаго, Детройт, Торонто, Бостон, Нью-Йорк, Варшава, Прага та Відень. В Україні концерти відбулися у Тернополі, Львові, Вінниці, Хмельницькому, Луцьку, Івано-Франківську, Коломиї та Чернівцях. Виступи були сповнені святковим настрою: колядки, новорічні хіти, прем'єра нового альбому "Холодно" та яскраві танцювальні постановки зачаровували глядачів.
Зібрані під час концертів кошти пішли на закупівлю автомобілів для українських військових. Волонтери привозять машини з-за кордону, фарбують їх, проводять ремонтні роботи та готують до відправки на фронт.
Після завершення всіх підготовчих робіт Ірина Федишин поділилася відео, знятим з висоти: на ньому видно десятки готових автомобілів, які зовсім скоро вирушать до захисників України.
У коментарях під публікацією фанати висловили вдячність Ірині Федишин та її команді за підтримку ЗСУ, назвавши артистку прикладом для інших знаменитостей.
Користувачі в соцмережах підтримали Ірину Федишин / Скриншот з інстаграму
Варто зазначити, що за підсумками різдвяного туру "Україна колядує" минулого року Федишин разом із командою придбала 100 автомобілів для ЗСУ.
Що відомо про допомогу Ірини Федишин ЗСУ?
- Нещодавно Федишин отримала відзнаку Президента України "Золоте серце" – нагороду, якою відзначають тих, хто робить вагомий особистий внесок у волонтерську допомогу та розвиток волонтерського руху.
- Загалом за час повномасштабної війни виконавиця провела вже понад 240 благодійних концертів в Україні та за її межами. Усі зібрані кошти були спрямовані на підтримку Збройних сил України та гуманітарні потреби. Завдяки цій роботі українські захисники отримали понад 400 одиниць військової техніки та сотні одиниць необхідного спорядження. Зокрема, закуповувалися дрони, військова амуніція, рації та інше обладнання.
- У травні 2025 року в інтерв'ю Маші Єфросиніній співачка розповіла, що з початку повномасштабної війни їй вдалося зібрати 111 мільйонів гривень на підтримку української армії.
- Благодійний фонд Ірини Федишин має зовсім невелику команду. Ним керує артистка разом із чоловіком Віталієм Човником. Волонтери допомагають виконувати конкретні завдання, наприклад переганяти автомобілі, проте всі дзвінки та основну координацію організації ведуть вони двоє.