Легендарне "Караоке на майдані" повертається: де і коли відбудуться зйомки шоу

Одне з найпопулярніших українських телешоу – "Караоке на майдані" – знову вийде в ефір. Програма, що дебютувала на телебаченні ще в січні 1999 року, швидко здобула статус культової: щонеділі тисячі українців збиралися біля екранів, аби дізнатися, хто і скільки заробить у заповітному капелюшку та кому пощастить забрати головний приз.

Днями продюсер шоу Ігор Кондратюк на офіційній інстаграм-сторінці телеканалу ТЕТ оголосив де і коли стартують зйомки перезапуску шоу.

Не пропустіть Аферистка, шантажерка та брехуха, – Полякова різко відповіла на звинувачення екс-продюсерки

Так, відкриті зйомки розпочнуться 25 квітня о 11:00 – цього разу не на Хрещатику, а на Контрактовій площі в Києві. Взяти участь, як і раніше, зможе кожен охочий.

Нагадаємо, що "Караоке на майдані" виходило до 2019 року.

Що зміниться у новому сезоні "Караоке на майдані"?