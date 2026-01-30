Після звинувачень у "рабському контракті": Кажанна розповіла, чи вийшла з лейблу Jerry Heil
- Кажанна перебуває в процесі переговорів щодо виходу з контракту з лейблом Jerry Heil, очікує конкретних дій та документацій.
- Співачка звинувачує лейбл у неякісній продюсерській роботі та затримках виплат роялті, але NOVA MUSIC заперечує ці звинувачення, стверджуючи про партнерські умови співпраці.
Нещодавно в українському шоубізнесі спалахнув гучний скандал між співачкою Кажанною та лейблом Jerry Heil – NOVA MUSIC. Артистка заявила про намір припинити співпрацю.
Тепер вона розповіла, на якому етапі наразі перебуває процес виходу з контракту. Про це Кажанна повідомила в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі "Слей шоу".
Не пропустіть Учасник шоу "Зважені та щасливі" мобілізувався до ЗСУ
Співачка поділилася деталями переговорного процесу та своїми очікуваннями від лейблу.
Ми в процесі перемовин. Я чекаю не слів, а конкретних дій, документацій, контракти почитати, звіти побачити. Треба якось домовитися,
– сказала виконавиця.
Інтерв'ю з Кажанною: дивіться відео онлайн
До речі, напередодні Кажанна також зізналася, чи буде проходити її тур містами України. В інстаграмі вона заявила, що концерти не скасовують.
Що відомо про скандал між Кажанною та лейблом Jerry Heil?
- Артистка заявила, що в NOVA MUSIC вона стикнулася з неякісною продюсерською роботою, маніпуляціями, ультиматумами й тиском. Вона стверджує, що отримала моральні травми під час роботи з лейблом.
- Кажанна сказала, що значну частину роботи виконувала самостійно або за підтримки друзів, тоді як заробіток не відповідав обсягу вкладених зусиль. Свій контракт вона назвала рабським і повідомила про регулярні затримки виплат роялті.
- У лейблі ці звинувачення заперечують. Там заявили, що співпраця з артисткою відбувалася на партнерських умовах, а у разі потреби їй надавали авансові виплати. Представники NOVA MUSIC уточнили, що наразі невиплаченими залишаються лише роялті за третій квартал 2025 року. У лейблі підкреслили, що впродовж першого року проєкт фінансувався виключно коштом інвестицій компанії й поки не вийшов на прибутковий рівень.