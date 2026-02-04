Після скандального виходу з лейбла Jerry Heil: Кажанна скасувала три концерти з туру
- Кажанна скасувала три концерти в Одесі, Дніпрі та Полтаві через низькі продажі квитків.
- Концерти в Києві, Івано-Франківську, Львові та Вінниці залишаються в силі, а квитки доступні на сайті teatr.org.ua.
Після завершення співпраці з лейблом NOVA MUSIC, співзасновницею якого є Jerry Heil, Кажанна відправляється в тур. Проте співачці довелося скасувати три концерти: в Одесі, Дніпрі та Полтаві.
Про це вона повідомила на своїй сторінці в інстаграмі. Водночас Кажанна наголосила, що обов'язково виступить у Києві, Івано-Франківську, Львові та Вінниці.
У дописі Кажанна пояснила, що концерти в Одесі, Дніпрі та Полтаві скасовані з технічних причин. Щоб повернути кошти за квитки, потрібно звернутися до квиткового оператора, в якого вони були придбані.
Було важко ухвалити це рішення, але воно необхідне. Ми ще обов'язково зустрінемось,
– написала Кажанна.
Пізніше у сториз співачка зізналась, що не виступить у трьох містах України через низькі продажі квитків.
Це та причина, з якої краще брати квитки на улюбленого артиста одразу, а не за день. Багато майданчиків оцінюють продажі задовго до концерту, і треба гарантії, що він збереться. Ну, і загалом, людям зараз не до концертів, розумію,
– зазначила вона.
Для довідки! Концерт Кажанни у Києві відбудеться 13 лютого, в Івано-Франківську – 16 лютого, у Львові – 17 лютого, у Вінниці – 23 лютого. Квитки можна придбати на сайті teatr.org.ua.
Що відомо про скандал між Кажанною і лейблом NOVA MUSIC?
У січні Кажанна зізналась, що отримала моральні травми за два роки роботи з лейблом NOVA MUSIC. Співачка додала, що в неї не має бажання вести публічну діяльність і писати музику.
Пізніше співачка назвала контракт із компанією "рабським". За словами дівчини, лейбл тиснув на неї, затримував виплати, примушував до нової угоди й приписував борги.
Згодом лейбл повідомив, що достроково припиняє співпрацю з Кажанною. Команда стверджує, що повністю фінансувала проєкт і за два роки не вийшла у плюс. Також представники NOVA MUSIC заявили, що працювали з артисткою коректно, з повагою до її творчості та підтримувала її професійний розвиток. Хоча, за їхніми словами, сама Кажанна інколи "давала волю емоціям, переходячи кордони робочого спілкування".
1 лютого лейбл оголосив, що офіційно завершив співпрацю з артисткою. Усі фінансові та правові питання було вирішено на переговорах. Команда надала Кажанні деталізовану звітність за ввесь період співпраці.
Співачка також отримала: дистрибуцію бек-каталогу; всю частку майнових прав, яка належала лейблу, на твори, фонограми, відеокліпи та інші матеріали, створені в період та в межах співпраці; всі доступи – логіни, паролі, адміністраторські права – до відповідних платформ та сторінок.
Лейбл не претендує на будь-які права на торгову марку і визнає Кажанну єдиною правовласницею.