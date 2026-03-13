Укр Рус
Show24 Світові знаменитості Зірка "Щоденників вампіра" Кет Грем народила первістка: ніжні фото з дитиною
13 березня, 10:36
2

Зірка "Щоденників вампіра" Кет Грем народила первістка: ніжні фото з дитиною

Марія Примич
Основні тези
  • Американська акторка Кет Грем та її чоловік Брайант Вуд стали батьками сина.
  • Кет Грем оголосила про вагітність у грудні 2025 року.

Американська акторка Кет Грем уперше стала мамою. У зірки серіалу "Щоденники вампіра" та її чоловіка Брайанта Вуда народився син.

Про поповнення у сім'ї подружжя повідомила 12 березня. Кет і Брайант опублікували спільні фото з малюком в інстаграмі.

Дивіться також Селена Гомес зворушливо звернулася до чоловіка і показала рідкісні фото з ним: "Моє кохання"

На одній із фотографій Кет Грем тримає новонародженого сина на руках, а Брайант Вуд ніжно обіймає дружину. 

Ласкаво просимо у світ, Просперо "Сперо" Найма Вуд, 
– йдеться у дописі.

 Кет Грем і Брайант Вуд стали батьками / Фото з інстаграму 

 

 

Нагадаємо, що зірка серіалу "Щоденники вампіра" оголосила про вагітність на початку грудня 2025 року. Акторка показала серію чорно-білих фото з чоловіком, на яких помітний округлий животик. Через два дні Грем розповіла People, що у них з Вудом народиться хлопчик.

Ми з Брайантом раді оголосити, що очікуємо хлопчика. Ця подорож була сповнена стільки радості, вдячності та любові. Ми почуваємося неймовірно благословенними й не можемо дочекатися наступного розділу, 
– сказала вона.

Що відомо про стосунки Кет Грем і Брайанта Вуда?

  • Кет Грем і Брайант Вуд одружилися у жовтні 2023 року. Церемонія пройшла у Лос-Анджелесі.

  • Через два роки вони відсвяткували весілля вдруге у Шале Турнесоль, приватному маєтку в Маунтін-Центрі, куди запросили родину та друзів.

  • "Ми дуже хотіли зіграти друге весілля, бо, технічно, це було наше перше справжнє весілля. Коли ми вперше одружились таємно, це було неймовірно приватно – до нас додому приїхала людина й одружила нас, а свідками були наші собаки", – розповідала Грем.