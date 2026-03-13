Зірка "Щоденників вампіра" Кет Грем народила первістка: ніжні фото з дитиною

Американська акторка Кет Грем уперше стала мамою. У зірки серіалу "Щоденники вампіра" та її чоловіка Брайанта Вуда народився син.

Про поповнення у сім'ї подружжя повідомила 12 березня. Кет і Брайант опублікували спільні фото з малюком в інстаграмі.

На одній із фотографій Кет Грем тримає новонародженого сина на руках, а Брайант Вуд ніжно обіймає дружину.

Ласкаво просимо у світ, Просперо "Сперо" Найма Вуд,

– йдеться у дописі.

Кет Грем і Брайант Вуд стали батьками / Фото з інстаграму

Нагадаємо, що зірка серіалу "Щоденники вампіра" оголосила про вагітність на початку грудня 2025 року. Акторка показала серію чорно-білих фото з чоловіком, на яких помітний округлий животик. Через два дні Грем розповіла People, що у них з Вудом народиться хлопчик.

Ми з Брайантом раді оголосити, що очікуємо хлопчика. Ця подорож була сповнена стільки радості, вдячності та любові. Ми почуваємося неймовірно благословенними й не можемо дочекатися наступного розділу,

– сказала вона.

Що відомо про стосунки Кет Грем і Брайанта Вуда?