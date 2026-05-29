Жила з абсолютним нарцисом, – ексдружина Ращука пояснила, що зруйнувало їхній шлюб
29 травня, 09:16
Жила з абсолютним нарцисом, – ексдружина Ращука пояснила, що зруйнувало їхній шлюб

Марія Касій

Акторка Вікторія Білан-Ращук розповіла про розлучення з чоловіком, актором і воїном Володимиром Ращуком. Вона зізналась, що вважає остаточною причиною їхнього розриву.

Вікторія Білан-Ращук вважає, що війна не стала каталізатором подій. Вона поділилась думками в інтерв'ю "РБК-Україна LIFE". 

Артистка розповіла, що раніше пов'язувала проблеми у шлюбі та розлучення з впливом війни. Але згодом вона змінила свою позицію. 

Я так думала, бо мені ці думки нав'язали. Мені розказали, що це війна, це зміни, це щось в голові. Зараз я так не вважаю. Аналізуючи наше життя і стосунки, все, що сталося, я знаю, що люди не міняються. Я просто або цього не помічала, або дуже кохала, 
– поділилась Вікторія Білан-Ращук. 

Вікторія вважає, що справжня причина розлучення полягає в іншому. Вона зазначила, що їй варто було звернути на це увагу набагато раніше. 

"Я жила з абсолютним стовідсотковим нарцисом. Це я можу сказати однозначно. Така людина виявилась. Це не тому, що я хочу його образити. Є певний розлад у людей, і він існує", – сказала акторка. 


Володимир Ращук та Вікторія Білан з сином / Фото з інстаграму актора

Актриса зазначила, що часто отримує критичні коментарі у свій бік, на кшталт: "ображена жінка". Вікторія запевнила, що вже відпустила цю ситуацію. 

Мені зараз так добре. Я нарешті займаюсь собою і своїми дітьми, 
– каже акторка про життя після розлучення. 

Чому Володимир та Вікторія Ращуки розлучаються? 

У квітні цього року актор і військовий Володимир Ращук розповів про те, що більше не перебуває у стосунках з дружиною Вікторією. Він поділився, що знову закоханий. 

Вікторія назвала його слова "лицемірством" і пішла на інтерв'ю. Вона розповіла не тільки про своє життя та кар'єру, але й про стосунки з Володимиром Ращуком. 

Як каже акторка, Володимир зраджував дружину під час її вагітності, неодноразово обманював та вів подвійне життя. Вікторія давала чоловіку шанси, але ситуація не змінювалась. Зараз триває процес розлучення.

