Жила з абсолютним нарцисом, – ексдружина Ращука пояснила, що зруйнувало їхній шлюб
Акторка Вікторія Білан-Ращук розповіла про розлучення з чоловіком, актором і воїном Володимиром Ращуком. Вона зізналась, що вважає остаточною причиною їхнього розриву.
Вікторія Білан-Ращук вважає, що війна не стала каталізатором подій. Вона поділилась думками в інтерв'ю "РБК-Україна LIFE".
Артистка розповіла, що раніше пов'язувала проблеми у шлюбі та розлучення з впливом війни. Але згодом вона змінила свою позицію.
Я так думала, бо мені ці думки нав'язали. Мені розказали, що це війна, це зміни, це щось в голові. Зараз я так не вважаю. Аналізуючи наше життя і стосунки, все, що сталося, я знаю, що люди не міняються. Я просто або цього не помічала, або дуже кохала,
– поділилась Вікторія Білан-Ращук.
Вікторія вважає, що справжня причина розлучення полягає в іншому. Вона зазначила, що їй варто було звернути на це увагу набагато раніше.
"Я жила з абсолютним стовідсотковим нарцисом. Це я можу сказати однозначно. Така людина виявилась. Це не тому, що я хочу його образити. Є певний розлад у людей, і він існує", – сказала акторка.
Володимир Ращук та Вікторія Білан з сином / Фото з інстаграму актора
Актриса зазначила, що часто отримує критичні коментарі у свій бік, на кшталт: "ображена жінка". Вікторія запевнила, що вже відпустила цю ситуацію.
Мені зараз так добре. Я нарешті займаюсь собою і своїми дітьми,
– каже акторка про життя після розлучення.
Чому Володимир та Вікторія Ращуки розлучаються?
У квітні цього року актор і військовий Володимир Ращук розповів про те, що більше не перебуває у стосунках з дружиною Вікторією. Він поділився, що знову закоханий.
Вікторія назвала його слова "лицемірством" і пішла на інтерв'ю. Вона розповіла не тільки про своє життя та кар'єру, але й про стосунки з Володимиром Ращуком.
Як каже акторка, Володимир зраджував дружину під час її вагітності, неодноразово обманював та вів подвійне життя. Вікторія давала чоловіку шанси, але ситуація не змінювалась. Зараз триває процес розлучення.