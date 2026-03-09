LELÉKA презентувала оновлену версію пісні Ridnym, з якою виступить на Євробаченні-2026

Співачка LELÉKA готується до Євробачення-2026. Вона презентувала конкурсну версію пісні Ridnym, з якою виступить на сцені пісенного конкурсу у Відні.

Відео з оновленою композицією вже опублікували на офіційному ютуб-каналі LELÉKA.

Пісня Ridnym, з якою LELÉKA представить Україну на Євробаченні-2026, присвячена темі дому та зв'язку з близькими людьми. У ній сучасне звучання переплітається з українськими музичними традиціями.

Однією з особливостей треку є 28-секундний вокаліз – момент, коли співачка співає без слів, передаючи емоції лише голосом. Цей момент передає ідею, що музика здатна говорити про найважливіше навіть без тексту.

В оновленій версії пісні посилили звучання бандури. Інструмент у виконанні музиканта Ярослава Джуся відкриває пісню і задає її емоційний настрій.

Версія пісні Ridnym для Євробачення для мене особлива. Мені хотілося ще сильніше підкреслити її коріння і звучання, тому на самому початку з'являється більше чистого звучання бандури. Бандура – дуже символічний інструмент для української культури. У її звучанні є наша історія, наші пісні й пам'ять. Я її називаю "українською арфою", але для нас вона має ще глибше значення – це звук, який миттєво повертає додому,

– зазначила сама LELÉKA.

LELÉKA – Ridnym (Eurovision Version): дивіться відео онлайн

Що відомо про участь LELÉKA у Євробаченні-2026?