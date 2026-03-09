LELÉKA презентувала оновлену версію пісні Ridnym, з якою виступить на Євробаченні-2026
- LELÉKA презентувала оновлену конкурсну версію пісні Ridnym для Євробачення-2026, яка поєднує сучасне звучання з українськими традиціями.
- Виступ української співачки на Євробаченні-2026 заплановано у другому півфіналі 14 травня на арені Wiener Stadthalle у Відні.
Співачка LELÉKA готується до Євробачення-2026. Вона презентувала конкурсну версію пісні Ridnym, з якою виступить на сцені пісенного конкурсу у Відні.
Відео з оновленою композицією вже опублікували на офіційному ютуб-каналі LELÉKA.
Пісня Ridnym, з якою LELÉKA представить Україну на Євробаченні-2026, присвячена темі дому та зв'язку з близькими людьми. У ній сучасне звучання переплітається з українськими музичними традиціями.
Однією з особливостей треку є 28-секундний вокаліз – момент, коли співачка співає без слів, передаючи емоції лише голосом. Цей момент передає ідею, що музика здатна говорити про найважливіше навіть без тексту.
В оновленій версії пісні посилили звучання бандури. Інструмент у виконанні музиканта Ярослава Джуся відкриває пісню і задає її емоційний настрій.
Версія пісні Ridnym для Євробачення для мене особлива. Мені хотілося ще сильніше підкреслити її коріння і звучання, тому на самому початку з'являється більше чистого звучання бандури. Бандура – дуже символічний інструмент для української культури. У її звучанні є наша історія, наші пісні й пам'ять. Я її називаю "українською арфою", але для нас вона має ще глибше значення – це звук, який миттєво повертає додому,
– зазначила сама LELÉKA.
LELÉKA – Ridnym (Eurovision Version): дивіться відео онлайн
Що відомо про участь LELÉKA у Євробаченні-2026?
- Співачка боролася за право представляти Україну разом із 9 іншими учасниками Нацвідбору. У фіналі пісенного конкурсу LELÉKA отримала найбільшу кількість балів як від журі, так і від глядачів, здобувши перемогу.
- 13 лютого виконавиця підписала договір з Суспільним для участі в Євробаченні-2026, офіційно ставши представницею України.
- Євробачення цьогоріч проходитиме на найбільшій критій арені Австрії – Wiener Stadthalle у Відні. Виступ української співачки заплановано у другому півфіналі конкурсу 14 травня. Гранд-фінал Євробачення-2026 пройде 16 травня.