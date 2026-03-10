MamaRika повернулася додому після того, як застрягла з сином у Дубаї

Українська співачка MamaRika разом із сином застрягла в Дубаї через загострення ситуації на Близькому Сході. Після атак Ірану в ОАЕ масово скасовували та переносили авіарейси, тому багато людей, зокрема й артистка, тривалий час не могли повернутися додому.

Вже 9 березня співачка повідомила в інстаграмі радісну новину – разом із сином вона нарешті повернулася додому. Артистка вперше розповіла, як їм вдалося повернутися до України.

Вас також може зацікавити Аншлаг у Палаці спорту і несподівані дуети: "Друга Ріка" гучно відсвяткувала 30-річчя гурту

MamaRika опублікувала допис із довгоочікуваним повідомленням: "Ми вдома".

Останні 3 тижні були одними з найважчих за довгий час. Ви бачили всі наші "пригоди". Мабуть, все це не просто так, і Всесвіт випробовував мене на міцність, бо так потрібно для мого росту, для того, що чекає далі. Але після такого трешу, я офіційно безстрашна і безсмертна,

– зазначила артистка.

Вона додала, що дорога додому виявилася непростою – поїздка тривала три дні й проходила через Єгипет та Молдову, перш ніж їй із сином вдалося дістатися України. MamaRika також подякувала всім, хто хвилювався за них, і окремо – своєму чоловікові Сергію Середі, який, за її словами, зробив усе можливе, щоб допомогти їм повернутися.

Рівень кортизолу падає, я вперше видихнула, виплакалась, йдемо далі,

– підсумувала виконавиця.

MamaRika застрягла з сином в Дубаї: що відомо?