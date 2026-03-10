Укр Рус
10 березня, 09:03
3

MamaRika повернулася додому після того, як застрягла з сином у Дубаї

Софія Хомишин
Основні тези
  • Співачка MamaRika разом із сином застрягла в Дубаї через загострення ситуації на Близькому Сході, але вже повернулася додому після тривалої подорожі через Єгипет та Молдову.
  • Поїздка в Дубай супроводжувалася небезпекою через військові дії в регіоні, вибухи та отруєння, що змусило MamaRika відкласти концерти в Україні.

Українська співачка MamaRika разом із сином застрягла в Дубаї через загострення ситуації на Близькому Сході. Після атак Ірану в ОАЕ масово скасовували та переносили авіарейси, тому багато людей, зокрема й артистка, тривалий час не могли повернутися додому.

Вже 9 березня співачка повідомила в інстаграмі радісну новину – разом із сином вона нарешті повернулася додому. Артистка вперше розповіла, як їм вдалося повернутися до України.

MamaRika опублікувала допис із довгоочікуваним повідомленням: "Ми вдома". 

Останні 3 тижні були одними з найважчих за довгий час. Ви бачили всі наші "пригоди". Мабуть, все це не просто так, і Всесвіт випробовував мене на міцність, бо так потрібно для мого росту, для того, що чекає далі. Але після такого трешу, я офіційно безстрашна і безсмертна,
– зазначила артистка. 

Вона додала, що дорога додому виявилася непростою – поїздка тривала три дні й проходила через Єгипет та Молдову, перш ніж їй із сином вдалося дістатися України. MamaRika також подякувала всім, хто хвилювався за них, і окремо – своєму чоловікові Сергію Середі, який, за її словами, зробив усе можливе, щоб допомогти їм повернутися. 

Рівень кортизолу падає, я вперше видихнула, виплакалась, йдемо далі,
– підсумувала виконавиця.

MamaRika застрягла з сином в Дубаї: що відомо? 

  • Співачка поїхала на відпочинок до Дубаю разом із сином та друзями. Однак подорож виявилася зовсім не такою, як планувалося. 28 лютого на Близькому Сході різко загострилася ситуація – після початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану під обстрілами опинилися країни регіону, зокрема держави Перської затоки.
  • 1 березня артистка повідомила, що через це фактично застрягла в ОАЕ. За її словами, уночі в Дубаї було чути вибухи.
  • Крім того, під час поїздки MamaRika разом із сином отруїлася. Через погане самопочуття їм довелося викликати швидку допомогу. На щастя, госпіталізація не знадобилася.
  • Оскільки рейси постійно переносили, артистка кілька днів шукала спосіб повернутися до України. У зв'язку з цим MamaRika була змушена відкласти перші концерти свого всеукраїнського туру, які мали відбутися 7 та 8 березня у Південноукраїнську та Миколаєві. Співачка запевнила, що всі придбані квитки залишаються дійсними, а нові дати виступів оголосять пізніше.