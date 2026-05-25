Маші Єфросиніній – 47: як змінилась ведуча від часів "Підйому" і до сьогодні

Сьогодні, 25 травня, популярна українська телеведуча відзначає день народження. Маші Єфросиніній виповнилось 47 років, однак її зовнішній вигляд зовсім не відповідає цифрам у паспорті.

Упродовж всієї телевізійної кар'єри Єфросиніна змінювалась. Варто відзначити, що вона багато працювала над тим, щоб бути у такій формі як сьогодні. Тому 24 Канал розкаже і покаже архівні кадри телеведучої, коли вона лише була на шляху до популярності.

Медійна кар'єра Маші Єфросиніної

Її дебют відбувся на телеканалі "Перший національний" (УТ-1) у програмі "Щасливий дзвінок". Тоді юну Марію помітили працівники "Нового каналу" й запросили вести ранкове шоу "Підйом". Певний період часу вона вела популярне ранкове шоу з Юрієм Горбуновим.

Маша тоді дуже комплексувала через зовнішній вигляд, адже вважала, що має зайву вагу.

Мені було десь 21 рік. Я побачила оголошення "Кодую від зайвої ваги", тобто ти приходиш, тебе закодували й нібито вона починає танути на тобі. Я прийшла, стоять шість крісел і на них сидять люди у разів п'ять-шість більші за мене. Нам усім одягли шапочки з ремінців. І тут вийшла головна "жриця", вона була схожа на героїню з "Сімейки Адамсів". Вона проходила, обирала когось поглядом і кричала: "Ти більше ніколи не хочеш їсти" і всі люди відключалися,

— ділилася ведуча.

Пізніше її кар'єра стрімко пішла в гору. Єфросиніна стала зіркою не тільки українського телебачення, а також мали контракти в Росії і навіть брала участь в одному з ефірів британського ранкового шоу "Big Breakfast".

У 2005 році Україна вперше проводила Євробачення на своїй території, адже Руслана і її "Дикі танці" принесли нашій країні шалену перемогу. Під час проведення конкурсу Маша була у ролі ведучої.

А далі було кіно. Першу роль отримала у серіалі "5 хвилин до метро" 2006 року, де вона зіграла журналістку. Через рік знялась у кліпі Віталія Козловського – "Ти хотіла".

У 2014 році Єфросиніна взяла перерву, щоб присвятити себе дітям. А тоді знову повернулась на великі екрани. Вона взяла участь у "Танцях із зірками", а також стала тренером "Ліги сміху".

Донедавна ведуча вела на ютубі спільний проєкт з Олею Поляковою під назвою "Дорослі дівчата". Співачка розповіла "Радіо Люкс", що шоу іде на паузу. Полякова пояснила, що ця перерва пов'язана з тим, що вона планує змінити вектор кар'єри та попрацювати у британському шоубізнесі.

Маша Єфросиніна та Оля Полякова додали, що продовжують розвивати власні проєкти, але водночас вони цінують шлях, який пройшли разом. Якщо ж "Дорослі дівчатка" повернуться, то це буде оновлений формат.

Особисте життя

Зі своїм чоловіком Тимуром Хромаєвим зірка познайомилась біля кіоску в Ялті. На той момент Єфросиніна вже була відомою телеведучою, однак новий знайомий її не впізнав.

У них швидко закрутились стосунки, однак Тимур хвилювався, адже хотів спокійного родинного життя, а його обраниця – медійна персона.

Та все ж він освідчився Марії. Через місяць після заручин Єфросиніна дізналась, що вагітна. У 2003 році пара відгуляла весілля, а у 2004 – у них народилась донька Нана.

У 2013 році у подружжя сталась криза у стосунках і вони ухвалили рішення пожити окремо одне від одного. Так тривало рік. Потім їхні почуття знову відродились і жінка народила сина Олександра.

Коли розпочалась повномасштабна війна, Марія виїхала з дітьми за кордон, а її чоловік став на захист країни. У 2023 році Маша розповідала, що Тимур служить у 112-й бригаді, у прифронтовій зоні, й навіть став командиром. У 2024 році Хромаєв перебував на Запорізькому напрямку, де займався радіоелектронною боротьбою. Сьогодні він обіймає посаду заступника командира роти з озброєння у київському підрозділі.

Сергій Притула розповідав, що Тимур залучений до розробки складної технічної системи у межах проєкту фонду Притули "антишахед". Виявилось, що саме військовослужбовець допоміг просунути ідею цього проєкту, коли запевнив у надійності команду фонду.

Як змінилась Маша Єфросиніна?

Ведуча змінила не тільки стиль, зачіску чи макіяж, а й відкрилась для публіки з іншої сторони. Наприклад, під час війни зірка долучається до благодійних зборів, а також продовжила працювати як посол ООН.

А чи знали ви, що рідна сестра Маші Єфросиніної була заміжня за сина експрезидента України Віктора Ющенка? Цікаво, що сьогодні зірка не спілкується з сестрою.