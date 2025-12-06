Укр Рус
6 грудня, 17:32
3

Наречений подарував MELOVIN розкішний букет з 501 троянди просто під час концерту

Марія Примич
Основні тези
  • MELOVIN отримав букет з 501 червоної троянди від свого нареченого, військового медика Петра Злоті, під час концерту в Stereo Plaza 5 грудня.
  • Наречений не вийшов на сцену, але MELOVIN подякував йому.

У п'ятницю, 5 грудня, MELOVIN відіграв великий концерт у Stereo Plaza. Серед присутніх був і його наречений, військовий медик Петро Злотя.

Наречений MELOVIN подарував йому розкішний букет під час шоу, пише 24 Канал. Сам співак звернувся до коханого просто зі сцени.

Уже майже наприкінці концерту, коли MELOVIN виконував пісню "Ти", на сцені несподівано з'явився великий букет з 501 червоної троянди. Як виявилося, його презентував наречений артиста Петро Злотя.

Однак військовий медик нічого не прокоментував і не вийшов до коханого. А от MELOVIN був зворушений подарунком і подякував нареченому зі сцени Stereo Plaza.

Де цей красунчик дівся? Де він дівся? Зразу пішов, так? Дякую, Петю. Дякую, коханий. Щоб ви всі жили з такими квітами!, 
– сказав артист.

Відео цього моменту опублікували на інстаграм-сторінці СЦЕНА.UA.

Наречений MELOVIN подарував йому букет: дивіться відео онлайн

Петро Злотя подарував MELOVIN букет / Фото 24 Каналу

MELOVIN з 501 червоною трояндою / Фото 24 Каналу

Що відомо про стосунки MELOVIN і Петра Злоті?

  • 23 листопада MELOVIN неочікувано повідомив, що заручився з військовим медиком Петром Злотею. Він освідчився артисту на Майдані Незалежності у Києві.

  • "На Майдані, де Україна виборювала свободу, я обрав свою. Любов не питає дозволу. Я сказав "так". ЛГБТ-люди – не ідеологія, не організація. Вони – наші друзі, наші рідні, наші захисники, наші українці. Ті самі, хто поруч у бою, у волонтерстві, у житті", – написав MELOVIN.

  • Злотя подарував MELOVIN букет з 501 червоної троянди й золоту каблучку від італійського бренду DOMIANI. Вона оздоблена 10 діамантами загальною вагою 0,07 карата.

  • Артист розповів, що Петро пішов добровольцем на фронт на початку повномасштабного вторгнення і врятував понад тисячу життів. Військовий рятував людей і тварин із гарячих точок, зокрема з Часового Яру та Бахмута, що на Донеччині, і з Запорізького напрямку.