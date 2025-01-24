Наталка Денисенко розповіла про стан чоловіка-військового, який переніс складну операцію

Українська акторка Наталка Денисенко розповіла, як її чоловік Андрій Федінчик почувається після операції. Днями пройшла презентація фільму "Коли ти вийдеш заміж", де вона зіграла, але той не зміг супроводити кохану.

Денисенко поділилася, що операція пройшла успішно. Зараз Федінчик проходить реабілітацію, пише 24 Канал з посиланням на проєкт "ЖВЛ представляє".

Дивіться також Леся Нікітюк поділилася рідкісним фото з нареченим-військовим

Операція пройшла дуже успішно, все пройшло прекрасно. Наразі триває період реабілітації, і я сподіваюсь, що він пройде швидко, добре. Всі намагаємося допомагати так, щоб це було найшвидше і найлегше,

– зазначила Наталка Денисенко.

За словами Наталки, зараз її чи ненайбільше підтримує кума – акторка Олена Світлицька. До речі, днями вона повідомила шанувальникам про розлучення з чоловіком після дев'яти років у шлюбі.

Наталка Денисенко про операцію чоловіка: дивіться відео онлайн

Що відомо про операцію Андрія Федінчика