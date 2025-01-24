Наталка Денисенко розповіла про стан чоловіка-військового, який переніс складну операцію
- Наталка Денисенко повідомила, що операція її чоловіка Андрія Федінчика пройшла успішно, і зараз він проходить реабілітацію.
- Денисенко отримує значну підтримку від куми Олени Світлицької, яка нещодавно оголосила про розлучення.
Українська акторка Наталка Денисенко розповіла, як її чоловік Андрій Федінчик почувається після операції. Днями пройшла презентація фільму "Коли ти вийдеш заміж", де вона зіграла, але той не зміг супроводити кохану.
Денисенко поділилася, що операція пройшла успішно. Зараз Федінчик проходить реабілітацію, пише 24 Канал з посиланням на проєкт "ЖВЛ представляє".
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Операція пройшла дуже успішно, все пройшло прекрасно. Наразі триває період реабілітації, і я сподіваюсь, що він пройде швидко, добре. Всі намагаємося допомагати так, щоб це було найшвидше і найлегше,
– зазначила Наталка Денисенко.
За словами Наталки, зараз її чи ненайбільше підтримує кума – акторка Олена Світлицька. До речі, днями вона повідомила шанувальникам про розлучення з чоловіком після дев'яти років у шлюбі.
Наталка Денисенко про операцію чоловіка: дивіться відео онлайн
Що відомо про операцію Андрія Федінчика
- Нагадаємо, в грудні минулого року Наталка Денисенко розповіла, що її чоловік переніс складну операцію в Ужгороді. Ще тоді акторка зауважила, що все пройшло успішно.
- Згодом жінка зізналась, що на Андрія Федінчика чекає тривала реабілітація, а потім – рік відновлення.
- Як виявилося, в актора зруйнувалися диски в поперековому відділі хребта. Йому зробили форамінотомію – розширили отвір між хребцями, аби зняти тиск на нерви та спинний мозок.
- Варто зазначити, що з перших днів повномасштабного вторгнення Федінчик став на захист України. За словами лікаря, за кілька місяців військовослужбовець зможе повернутися до служби.