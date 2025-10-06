Це буде донечка, – Наталка Денисенко несподівано заговорила про другу дитину
- Наталка Денисенко поділилася, що їй кілька разів снилося, що у неї буде донька.
- Акторка зізналася, що поки не готова до народження другої дитини через недавнє розлучення.
Днями відбулася закрита презентація ювелірного бренду Наталки Денисенко UNA. Під час заходу акторка дала інтерв'ю журналістці Наталії Тур, в якому несподівано заговорила про другу дитину.
Денисенко кілька разів снилося, що у неї буде донька. Про це акторка розповіла у шоу "Тур зірками", пише Show 24 з посилання на ютуб-канал Люкс ФМ.
У день перед презентацією мені приснилося, що у мене ще одна дитина. Я міняю їй підгузок, беру її й кажу: "Донечка моя". Дивлюсь в дзеркало, а вона вже доросла, з гарною укладкою. І я кажу: "Андрійко (син акторки – Show 24), ви у мене такі гарні", цілую донечку і його. Я знаю, що у мене буде друга дитина, що це буде донечка. Якось це відчувається,
– сказала Наталка Денисенко.
Водночас акторка зізналась, що поки не готова до народження другої дитини, адже ще не оговталась після розлучення.
До речі! Днями у сина Наталки Денисенко був день народження. Акторка опублікувала фотографії зі святкування у своєму інстаграмі. Андрію виповнилося 8 років.
Що відомо про особисте життя Наталки Денисенко?
Нагадаємо, що Наталка Денисеенко перебувала у шлюбі з актором Андрієм Федінчиком. Вони одружилися у 2017 році. Того ж року жінка стала мамою: вона народила сина Андрія.
Навесні 2025 року у мережі з'явились чутки про розлучення акторів. Денисенко підтвердила відповідну інформацію лише влітку.
Саме Наталка ініціювала розлучення. Акторка розповідала, що вони з колишнім чоловіком часто бачаться і разом виховують сина.
Зараз Денисенко приписують роман з Юрієм Савранським. Раніше Федінчик писав, що акторка зраджувала йому з підприємцем.
Нещодавно стало відомо, що Савранський подав на розлучення з дружиною.