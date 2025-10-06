Укр Рус
Show24 Українські зірки Це буде донечка, – Наталка Денисенко несподівано заговорила про другу дитину
6 жовтня, 22:07
3

Це буде донечка, – Наталка Денисенко несподівано заговорила про другу дитину

Марія Примич
Основні тези
  • Наталка Денисенко поділилася, що їй кілька разів снилося, що у неї буде донька.
  • Акторка зізналася, що поки не готова до народження другої дитини через недавнє розлучення.

Днями відбулася закрита презентація ювелірного бренду Наталки Денисенко UNA. Під час заходу акторка дала інтерв'ю журналістці Наталії Тур, в якому несподівано заговорила про другу дитину.

Денисенко кілька разів снилося, що у неї буде донька. Про це акторка розповіла у шоу "Тур зірками", пише Show 24 з посилання на ютуб-канал Люкс ФМ.

Теж цікаво Наталка Денисенко чесно відповіла, чи отримує аліменти від Андрія Федінчика

У день перед презентацією мені приснилося, що у мене ще одна дитина. Я міняю їй підгузок, беру її й кажу: "Донечка моя". Дивлюсь в дзеркало, а вона вже доросла, з гарною укладкою. І я кажу: "Андрійко (син акторки – Show 24), ви у мене такі гарні", цілую донечку і його. Я знаю, що у мене буде друга дитина, що це буде донечка. Якось це відчувається, 
– сказала Наталка Денисенко.

Водночас акторка зізналась, що поки не готова до народження другої дитини, адже ще не оговталась після розлучення. 

Наталка Денисенко у "Турі зірками": дивіться відео онлайн

До речі! Днями у сина Наталки Денисенко був день народження. Акторка опублікувала фотографії зі святкування у своєму інстаграмі. Андрію виповнилося 8 років. 

Що відомо про особисте життя Наталки Денисенко?