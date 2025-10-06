Денисенко кілька разів снилося, що у неї буде донька. Про це акторка розповіла у шоу "Тур зірками", пише Show 24 з посилання на ютуб-канал Люкс ФМ.

У день перед презентацією мені приснилося, що у мене ще одна дитина. Я міняю їй підгузок, беру її й кажу: "Донечка моя". Дивлюсь в дзеркало, а вона вже доросла, з гарною укладкою. І я кажу: "Андрійко (син акторки – Show 24), ви у мене такі гарні", цілую донечку і його. Я знаю, що у мене буде друга дитина, що це буде донечка. Якось це відчувається,

– сказала Наталка Денисенко.

Водночас акторка зізналась, що поки не готова до народження другої дитини, адже ще не оговталась після розлучення.

Наталка Денисенко у "Турі зірками": дивіться відео онлайн

До речі! Днями у сина Наталки Денисенко був день народження. Акторка опублікувала фотографії зі святкування у своєму інстаграмі. Андрію виповнилося 8 років.

Що відомо про особисте життя Наталки Денисенко?