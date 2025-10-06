Денисенко кілька разів снилося, що у неї буде донька. Про це акторка розповіла у шоу "Тур зірками", пише Show 24 з посилання на ютуб-канал Люкс ФМ.
У день перед презентацією мені приснилося, що у мене ще одна дитина. Я міняю їй підгузок, беру її й кажу: "Донечка моя". Дивлюсь в дзеркало, а вона вже доросла, з гарною укладкою. І я кажу: "Андрійко (син акторки – Show 24), ви у мене такі гарні", цілую донечку і його. Я знаю, що у мене буде друга дитина, що це буде донечка. Якось це відчувається,
– сказала Наталка Денисенко.
Водночас акторка зізналась, що поки не готова до народження другої дитини, адже ще не оговталась після розлучення.
До речі! Днями у сина Наталки Денисенко був день народження. Акторка опублікувала фотографії зі святкування у своєму інстаграмі. Андрію виповнилося 8 років.
Що відомо про особисте життя Наталки Денисенко?
Нагадаємо, що Наталка Денисеенко перебувала у шлюбі з актором Андрієм Федінчиком. Вони одружилися у 2017 році. Того ж року жінка стала мамою: вона народила сина Андрія.
Навесні 2025 року у мережі з'явились чутки про розлучення акторів. Денисенко підтвердила відповідну інформацію лише влітку.
Саме Наталка ініціювала розлучення. Акторка розповідала, що вони з колишнім чоловіком часто бачаться і разом виховують сина.
Зараз Денисенко приписують роман з Юрієм Савранським. Раніше Федінчик писав, що акторка зраджувала йому з підприємцем.
Нещодавно стало відомо, що Савранський подав на розлучення з дружиною.