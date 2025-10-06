Денисенко несколько раз снилось, что у нее будет дочь. Об этом актриса рассказала в шоу "Тур звездами", пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Люкс ФМ.
В день перед презентацией мне приснилось, что у меня еще один ребенок. Я меняю ей подгузник, беру ее и говорю: "Доченька моя". Смотрю в зеркало, а она уже взрослая, с красивой укладкой. И я говорю: "Андрюша (сын актрисы – Show 24), вы у меня такие красивые", целую дочь и его. Я знаю, что у меня будет второй ребенок, что это будет доченька. Как-то это чувствуется,
– сказала Наталка Денисенко.
В то же время актриса призналась, что пока не готова к рождению второго ребенка, ведь еще не оправилась после развода.
Кстати! На днях у сына Наталки Денисенко был день рождения. Актриса опубликовала фотографии с празднования в своем инстаграме. Андрею исполнилось 8 лет.
Что известно о личной жизни Наталки Денисенко?
Напомним, что Наталка Денисеенко состояла в браке с актером Андреем Фединчиком. Они поженились в 2017 году. В том же году женщина стала мамой: она родила сына Андрея.
Весной 2025 года в сети появились слухи о разводе актеров. Денисенко подтвердила соответствующую информацию только летом.
Именно Наталья инициировала развод. Актриса рассказывала, что они с бывшим мужем часто видятся и вместе воспитывают сына.
Сейчас Денисенко приписывают роман с Юрием Савранским. Ранее Фединчик писал, что актриса изменяла ему с предпринимателем.
Недавно стало известно, что Савранский подал на развод с женой.