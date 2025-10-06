Денисенко несколько раз снилось, что у нее будет дочь. Об этом актриса рассказала в шоу "Тур звездами", пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Люкс ФМ.

В день перед презентацией мне приснилось, что у меня еще один ребенок. Я меняю ей подгузник, беру ее и говорю: "Доченька моя". Смотрю в зеркало, а она уже взрослая, с красивой укладкой. И я говорю: "Андрюша (сын актрисы – Show 24), вы у меня такие красивые", целую дочь и его. Я знаю, что у меня будет второй ребенок, что это будет доченька. Как-то это чувствуется,

– сказала Наталка Денисенко.

В то же время актриса призналась, что пока не готова к рождению второго ребенка, ведь еще не оправилась после развода.

Наталка Денисенко в "Туре по звездам": смотрите видео онлайн

Кстати! На днях у сына Наталки Денисенко был день рождения. Актриса опубликовала фотографии с празднования в своем инстаграме. Андрею исполнилось 8 лет.

Что известно о личной жизни Наталки Денисенко?