Наталка Денисенко розповіла про стосунки з колишнім чоловіком у програмі "Тур зірками", що на "Радіо Люкс", повідомляє Show 24. Акторка чесно зізналась, що Андрій Федінчик не сплачує аліментів на дитину. Такою була їхня домовленість.

Такої справи як аліменти, у нас взагалі немає, хоч Андрій мені пропонував. Я вважаю, що Андрій – дуже хороша людина. Він дуже любить свого сина. Він робить максимально все, що зараз у його силах. Бо у нього теж багато роботи, почалися зйомки, чому я дуже рада. Ми намагаємося якомога більше давати синочку своєї любові,

– поділилась акторка.

Наталка Денисенко зізналась, що зараз атмосфера між ними стала кращою, адже тепер Андрій Федінчик може частіше бачитися з сином. Раніше ці зустрічі були рідкісними й короткими.

Зауважимо, у вересні Андрій Федінчик повідомив на своїй сторінці в інстаграмі, що звільнився із ЗСУ. Після складної операції та реабілітації чоловік пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), де його визнали непридатним до військової служби. Тому зараз Федінчик повертається до акторської кар'єри.

Актриса додала, що не готова розповідати про те, скільки коштів виділяє колишній чоловік, чи як вони розділили обов'язки. Вона лише знову підкреслила, що Федінчик – "найкращий тато".

Що відомо про розлучення Наталки Денисенко з чоловіком?