Сюрприз від Джамали й присвята ADAM: як пройшла презентація пісень Нацвідбору-2026 у Києві

15 січня столичний концертний майданчик Origin Stage став епіцентром української музики. Саме тут відбулася довгоочікувана подія для всіх єврофанів – презентація пісень десяти фіналістів Національного відбору на Євробачення-2026.

Цей концерт став унікальною нагодою почути конкурсні треки наживо ще до фіналу 7 лютого. Наша редакція мала змогу побувати на цьому заході, тому детальніше про те, що там відбувалося – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Вечір 15 січня розпочався не з гучних бітів, а з тиші. Ведучий Тімур Мірошниченко закликав присутніх вшанувати пам'ять тих, хто загинув або постраждав під час війни з Росією.

Тільки після цього стартувала музична частина, головною метою якої, за словами організаторів, було "зігріти одне одного в ці непрості часи", коли артисти та глядачі живуть в реаліях відключень світла й тепла.

Згідно з алфавітним порядком, артисти виходили на сцену, щоб представити свої конкурсні треки. Так, вечір відкрила Jerry Heil із піснею CATHARTICUS (prayer). Для співачки це не перший досвід на конкурсі, адже вона вже успішно представляла Україну на Євробаченні-2024 разом з реперкою alyona alyona, здобувши міжнародне визнання.

Цього разу, маючи статус членкині академії Греммі, вона звернулася до зали з проханням голосувати за відчуттями.

Jerry Heil – CATHARTICUS (prayer): дивіться відео онлайн

Наступним на сцену вийшов KHAYAT із треком "Герци". Його шлях до фіналу був особливим. Річ у тім, що він став десятим учасником, якого обрали самі українці через голосування в застосунку "Дія". Презентуючи пісню, співак закликав глядачів обирати фаворита не холодним розумом, а покликом душі, вдало обігравши назву свого треку.

Обирайте серцем. Обирайте "Герцами" і вимірюйте своє бажання,

– сказав співак.

KHAYAT – "Герци": дивіться відео онлайн

Далі Laud представив ліричну композицію Lightkeeper. Артист, який вже неодноразово брав участь у Нацвідборах на Євробачення, знову продемонстрував свій фірмовий потужний вокал.

Laud – Lightkeeper: дивіться відео онлайн

Співачка Leléka, яка має за плечима 15 років сценічного досвіду, зізналася, що цей Нацвідбір для неї – шанс нарешті заявити про себе на повний голос перед широкою аудиторією.

Мені просто хочеться нарешті вийти з тіні і показати, що я є,

– зворушливо прокоментувала виконавиця свій виступ.

Leléka – Ridnym: дивіться відео онлайн

Водночас амбітний гурт Molodi був лаконічним у своїх заявах. Хлопці налаштовані рішуче, але з повагою ставляться до конкуренції.

Ми від себе можемо гарантувати, що зробимо все, щоб здобути перше місце. Але ми не можемо командувати людям. Обирайте серцем,

– зазначили музиканти.

Molodi – legends: дивіться відео онлайн

Єдиною відсутньою фіналісткою вечора стала Monokate. Солістка гурту Go_A Катерина Павленко фізично не змогла бути присутньою в Києві, адже в цей час гідно представляла Україну на престижному фестивалі Eurosonic Noorderslag у Гронінгені, що в Нідерландах.

Справжній вибух емоцій викликав у глядачів харизматичний Mr. Vel з піснею Do Or Done. Артист розповів, що у залі присутня його викладачка з вокалу, але запевнив, що хвилювання перед нею вже в минулому, адже він відчуває себе впевнено.

Mr. Vel – Do or Done: дивіться відео онлайн

Гурт The Elliens із піснею Crawling Whispers додав вечору драйву та справжнього року. Музиканти зізналися, що підготовка до конкурсу в умовах війни згуртувала їх настільки, що вони стали майже однією родиною – і у творчості, і в побуті.

The Elliens – Crawling whispers: дивіться відео онлайн

Надзвичайно емоційним став виступ Valeriya Force з піснею Open Our Hearts. Співачка не стримувала сліз, розповідаючи про поїздку до рідного Харкова, де не була 5 років. Для неї участь у відборі – закриття дитячого гештальту.

Це мрія, втілена в життя. Я пам'ятаю, як я в дитинстві дивилася Євробачення, і зараз я тут. Я не можу навіть повірити,

– зізналася артистка.

Valeriya Force – Open Our Hearts: дивіться відео онлайн

Завершував блок презентацій фольклорний гурт "ЩукаРиба" з треком "Моя земля". Це їхня перша авторська композиція, написана спеціально для конкурсу. Учасники зізналися, що вийти з зони комфорту їм допомогла музична продюсерка Нацвідбору:

Якби не Джамала та її наполегливість, ми б на це ніколи не наважились. Дуже тепло у ванні фольклористів, але нам здається, що українська культура і традиції значно більші,

– зазначили артисти.

"ЩукаРиба" – "Моя земля": дивіться відео онлайн

Що цікаво, окрема частина концерту була присвячена юним талантам. Так, на сцену вийшов Артем Котенко, який виконав хіт Hear Me Now, що приніс Україні бронзу на Дитячому Євробаченні-2024.

Артем Котенко – Hear Me Now: дивіться відео онлайн

Свою конкурсну пісню "Мотанка" також заспівала яскрава Софія Нерсесян – представниця України на пісенному конкурсі у 2025 році.

Софія Нерсесян – "Мотанка": дивіться відео онлайн

Проте найщемливішим моментом вечора став виступ Дарини Красновецької з піснею Say Love. Саме 15 січня виповнилося 40 днів з дня смерті автора цієї пісні, лідера гурту ADAM Михайла Клименка. Дівчина присвятила свій виступ своєму наставнику.

Дарина Красновецька – Say Love: дивіться відео онлайн

Важливо зазначити, що концерт мав важливу благодійну мету – збір коштів на протезування для центру Superhumans. Музична продюсерка Нацвідбору Джамала особисто оголосила унікальний лот – майстер-клас, візит на студію або створення вокального аранжування для переможця аукціону. Стартова ціна лота – 100 тисяч гривень.

Окрім цього, просто під час заходу ведучі розіграли два VIP-квитки з можливістю потрапити на бекстейдж фіналу Нацвідбору 7 лютого.

Яскравим завершенням вечора став виступ спеціальної гості – Олени Тополі. Співачка, яка представляла Україну на Євробаченні-2010, нагадала про силу українського голосу, виконавши свій легендарний хіт Sweet People. Також Олена ексклюзивно презентувала трек "25 годин".

Олена Тополя – Sweet People: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що ім'я того, хто представить Україну на Євробаченні-2026, стане відомим вже 7 лютого у прямому ефірі фіналу Нацвідбору.