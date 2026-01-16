Этот концерт стал уникальной возможностью услышать конкурсные треки вживую еще до финала 7 февраля. Наша редакция имела возможность побывать на этом мероприятии, поэтому подробнее о том, что там происходило – читайте в материале 24 Канала.

Вечер 15 января начался не с громких битов, а с тишины. Ведущий Тимур Мирошниченко призвал присутствующих почтить память тех, кто погиб или пострадал во время войны с Россией.

Только после этого стартовала музыкальная часть, главной целью которой, по словам организаторов, было "согреть друг друга в эти непростые времена", когда артисты и зрители живут в реалиях отключений света и тепла.

Согласно алфавитному порядку, артисты выходили на сцену, чтобы представить свои конкурсные треки. Так, вечер открыла Jerry Heil с песней CATHARTICUS (prayer). Для певицы это не первый опыт на конкурсе, ведь она уже успешно представляла Украину на Евровидении-2024 вместе с alyona alyona, получив международное признание.

На этот раз, имея статус члена академии Грэмми, она обратилась к залу с просьбой голосовать по ощущениям.

Следующим на сцену вышел KHAYAT с треком "Герцы". Его путь к финалу был особенным. Дело в том, что он стал десятым участником, которого выбрали сами украинцы через голосование в приложении "Дія". Презентуя песню, певец призвал зрителей выбирать фаворита не холодным умом, а зовом души, удачно обыграв название своего трека.

Выбирайте сердцем. Выбирайте "Герцами" и измеряйте свое желание,

– сказал певец.

Далее Laud представил лирическую композицию Lightkeeper. Артист, который уже неоднократно участвовал в Нацотборах на Евровидение, снова продемонстрировал свой фирменный мощный вокал.

Певица Leléka, которая имеет за плечами 15 лет сценического опыта, призналась, что этот Нацотбор для нее – шанс наконец заявить о себе во весь голос перед широкой аудиторией.

Мне просто хочется наконец выйти из тени и показать, что я есть,

– трогательно прокомментировала исполнительница свое выступление.

В то же время амбициозная группа Molodi была лаконичной в своих заявлениях. Ребята настроены решительно, но с уважением относятся к конкуренции.

Мы от себя можем гарантировать, что сделаем все, чтобы получить первое место. Но мы не можем командовать людям. Выбирайте сердцем,

– отметили музыканты.

Единственной отсутствующей финалисткой вечера стала Monokate. Солистка группы Go_A Екатерина Павленко физически не смогла присутствовать в Киеве, ведь в это время достойно представляла Украину на престижном фестивале Eurosonic Noorderslag в Гронингене, что в Нидерландах.

Настоящий взрыв эмоций вызвал у зрителей харизматичный Mr. Vel с песней Do Or Done. Артист рассказал, что в зале присутствует его преподавательница по вокалу, но заверил, что волнение перед ней уже в прошлом, ведь он чувствует себя уверенно.

Группа The Elliens с песней Crawling Whispers добавила вечеру драйва и настоящего рока. Музыканты признались, что подготовка к конкурсу в условиях войны сплотила их настолько, что они стали почти одной семьей – и в творчестве, и в быту.

Чрезвычайно эмоциональным стало выступление Valeriya Force с песней Open Our Hearts. Певица не сдерживала слез, рассказывая о поездке в родной Харьков, где не была 5 лет. Для нее участие в отборе – закрытие детского гештальта.

Это мечта, воплощенная в жизнь. Я помню, как я в детстве смотрела Евровидение, и сейчас я здесь. Я не могу даже поверить,

– призналась артистка.

Завершала блок презентаций фольклорная группа "ЩукаРыба" с треком "Моя земля". Это их первая авторская композиция, написанная специально для конкурса. Участники признались, что выйти из зоны комфорта им помогла музыкальный продюсер Нацотбора:

Если бы не Джамала и ее настойчивость, мы бы на это никогда не решились. Очень тепло в ванне фольклористов, но нам кажется, что украинская культура и традиции значительно больше,

– отметили артисты.

Что интересно, отдельная часть концерта была посвящена юным талантам. Так, на сцену вышел Артем Котенко, который исполнил хит Hear Me Now, принесший Украине бронзу на Детском Евровидении-2024.

Свою конкурсную песню "Мотанка" также спела яркая София Нерсесян – представительница Украины на песенном конкурсе в 2025 году.

Однако самым трогательным моментом вечера стало выступление Дарьи Красновецкой с песней Say Love. Именно 15 января исполнилось 40 дней со дня смерти автора этой песни, лидера группы ADAM Михаила Клименко. Девушка посвятила свое выступление своему наставнику.

Важно отметить, что концерт имел важную благотворительную цель – сбор средств на протезирование для центра Superhumans. Музыкальный продюсер Нацотбора Джамала лично объявила уникальный лот – мастер-класс, визит на студию или создание вокальной аранжировки для победителя аукциона. Стартовая цена лота – 100 тысяч гривен.

Кроме этого, прямо во время мероприятия ведущие разыграли два VIP-билета с возможностью попасть на бэкстейдж финала Нацотбора 7 февраля.

Ярким завершением вечера стало выступление специальной гостьи – Елены Тополи. Певица, которая представляла Украину на Евровидении-2010, напомнила о силе украинского голоса, исполнив свой легендарный хит Sweet People. Также Елена эксклюзивно презентовала трек "25 часов".

Напомним, что имя того, кто представит Украину на Евровидении-2026, станет известным уже 7 февраля в прямом эфире финала Нацотбора.