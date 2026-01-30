Де зараз Олександр Пікалов, який на початку вторгнення долучився до Нацгвардії

30 січня день народження святкує актор Студії "Квартал 95" Олександр Пікалов. Сьогодні йому виповнилось 50 років.

Після початку повномасштабного вторгнення Пікалова рідко можна побачити на публіці. Також він не веде соціальні мережі. Де зараз зірка "Кварталу 95", читайте у матеріалі 24 Каналу.

Раннє життя і початок гумористичної кар'єри

Олександр Пікалов народився у Кривому Розі. Він навчався у Криворізькому технічному університеті й закінчив його за спеціальністю "гірничий інженер-підземник", однак за професією не працював.

Гумором Пікалов почав займатися ще у студентські роки, адже грав у КВК. Також він був учасником міської команди "Криворізька шпана" і виступав за "Збірну Дніпропетровська".

Актор грав у лігах міста Воронеж і Дніпропетровськ (нині Дніпро), брав участь у фестивалях у Сочі. У 1988 році Олександр долучився до команди КВК "95 Квартал", яка отримала свою назву на честь одного з районів Кривого Рогу – рідного міста учасників. У 2003 році вони створили компанію Студія "Квартал 95".

Учасники Студії "Квартал 95" / Скриншот з відео

Кар'єра у Студії "Квартал 95" та особисте життя

Олександр Пікалов – один з учасників "золотого складу" "Кварталу 95". Він найбільш відомий завдяки пародіям на Віктора Януковича у телешоу "Вечірній Квартал". Також актор брав участь у більшості проєктів компанії. У 2018 році студія заснувала гумористичне шоу "Жіночий Квартал", а Пікалов став його художнім керівником.

У 2021 році Олександр повідомив про розлучення з дружиною Іриною, з якою був разом 18 років. У 2006 році у них народився син Михайло. Цікаво, що ексобраниця актора нині є власницею ТОВ "Квартал ЮА", яке учасники Студії "Квартал 95" створили після гучного корупційного скандалу з Тимуром Міндічем.

Олександр Пікалов з ексдружиною і сином / Фото з мережі

Служба у Національній гвардії України та благодійний фонд

У квітні 2022 року, вже коли тривало повномасштабне вторгнення Росії в Україну, в інтерв'ю "Коротко про" Пікалов повідомив, що склав присягу і вступив до лав Національної гвардії України.

У серпні того ж року актор заснував благодійний фонд. Спершу організація допомагала дітям-переселенцям з Маріуполя, а нині організовує освітні, профорієнтаційні та соціально-реабілітаційні заходи для дітей-переселенців, дітей військовослужбовців, залізничників, енергетиків, медиків, рятувальників.

За час діяльності фонду підтримку вже отримали близько 15 000 дітей, і це тисячі усмішок та здійснених мрій, навіть попри війну,

– йдеться у дописі "Кварталу 95".

Олександр Пікалов з дітьми / Фото з інстаграму фонду

Де зараз Пікалов і чи досі служить?

Після початку повномасштабного вторгнення Пікалов зник із соціальних мереж, тож про його життя зараз майже нічого невідомо, зокрема й про те, чи досі проходить службу у Нацгвардії.

Олександр продовжує брати участь у концертах "Вечірнього кварталу". Однак навесні 2024 року Євген Кошовий розповідав, що вони пишуть офіційні листи, щоб військових з їхньої команди відпускали на виступи чи зйомки.

Водночас у січні 2024 року народний депутат України Володимир Ар'єв опублікував у фейсбуці відповідь на своє звернення до Головного управління Національної гвардії України.

У документі йшлося, що з 28 лютого 2022 року до 17 січня 2024 року Пікалов служив у військовій частині 3066, яка підпорядковується Північному оперативно-територіальному об'єднанню Нацгвардії, а станом на 24 січня 2024 року проходить службу в іміджево-видавничому центрі Нацгвардії.