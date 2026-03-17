Де зараз Олександр Пономарьов, який був першим представником України на Євробаченні

Олександр Пономарьов родом з міста Хмельницький. До 18 років хлопець займався боксом. Також з дитинства він любив співати, але у батьків не було грошей на навчання у музичній школі.

Пономарьов навчався у Хмельницькому музичному училищі. На вступному іспиті він виконав пісню "Ніч яка місячна".

Музична кар'єра Олександра Пономарьова

Олександр Поньомарьов закінчив Хмельницьке музичне училище у 1993 році. Також він є випускником Львівського музичному інституту імені Миколи Лисенка.

У 1993 році артист виступив на фестивалі "Червона рута", що проходив у Донецьку, посів 1 місце та отримав приз за найкращий вокал. Того ж року його визнали найкращим попспіваком України.

У 1995 році Пономарьов виграв Гран-прі Міжнародного конкурсу молодих естрадних виконавців імені Володимира Івасюка у Чернівцях. Наступного року співак випустив дебютний альбом під назвою "З ранку до ночі".

Другий альбом Олександра вийшов у 1997 році й отримав назву "Перша й остання любов". Пізніше у київському палаці "Україна" відбувся великий сольний концерт артиста, який зібрав аншлаг. Уже через рік Пономарьов отримав звання "Заслужений артист України".

Він став першим представником України на Євробаченні. Співак виступав на 48-му пісенному конкурсі, який у 2003 році проходив з Латвії, з піснею Hasta la vista та посів 14-те місце.

У 2006 році Олександр став народним артистом України. Він також був тренером у талант-шоу "Голос країни" – у 1, 2, 3 і 5 сезонах. Крім того, Пономарьов пробував свої сили у кіно. Зокрема, знявся у таких фільмах: "Вечори на хуторі біля Диканьки", "Дуже новорічне кіно, або Ніч у музеї", "Конкурсант. Смертоносне шоу".

Що відомо про особисте життя артиста?

У середині 90-х на фестивалі імені Володимира Івасюка, який організовував Микола Мозговий, Олександр Пономарьов познайомився з Оленою Мозговою.

Між ними закрутився роман після переїзду артиста до Києва. Від попередніх стосунків Олена мала доньку Зою, яку Олександр прийняв як рідну. У 1998 році у продюсерки та співака народилася донька Євгенія.

Пономарьов та Мозгова так і не оформили свої стосунки офіційно, у них був цивільний шлюб. Закохані були разом близько 10 років. Торік в інтерв'ю Аліні Доротюк продюсерка зізналась, що пережила фізичне насильство у стосунках з артистом.

У 2006 році Пономарьов одружився зі студенткою Вікторією Мартинюк. Дівчина навчалась у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на економічному факультеті.

У 2007 році у подружжя народився син Олександр. У 2011 році в мережі з'явились чутки про розлучення. Згодом Вікторія розповіла, що вони з чоловіком уже майже рік живуть окремо.

Я просто забрала сина і поїхала... Чому – не хотілося б про це говорити. Але ініціатором розриву була я,

– сказала Мартинюк.

А згодом Пономарьов поділився: "Не склалося. Ми не збіглися за характерами. А потім коли вона мені сказала, що "вибирай: або я, або Женя", дочка моя, Женя ж жила завжди зі мною після нашого розлучення з Оленою, і вона не дуже її любила, скажімо так. Я сказав, що я доньку вибрати не можу, вона вже вибрана, а дружину можу. І так ми розійшлися".



У січні 2025 року Юрій Горбунов заявив, що народний артист України одружений вже понад 10 років. Згодом Пономарьов спростував цю інформацію, але зізнався, що перебуває у стосунках.

Вони тривають декілька років. Так, я безмежно закоханий, причому завжди. Але моє особисте життя нехай залишається тільки моїм. Я вже мав досвід розповсюдження інформації в попередніх шлюбах, тепер не хочу,

– підкреслив співак.

Видання ТСН, з посиланням на власні джерела, повідомило, що Олександр перебуває у цивільному шлюбі зі своєю концертною директоркою Софією, яка молодша за нього на 17 років.

Де зараз Олександр Пономарьов?

Олександр Пономарьов проживає в Україні та продовжує виступати. Наприклад, 28 березня у Національному палаці мистецтв "Україна" відбудеться великий сольний концерт артиста. Також запланований всеукраїнський тур, де він презентує оновлену концертну програму.