Олена Тополя здивувала заявою після розлучення: "Якби не було дітей, ми б не спілкувалися"

На початку грудня Тарас та Олена Тополі шокували шанувальників заявою про розлучення після 12 років у шлюбі. Попри розрив чоловік та жінка продовжують спілкуватися.

Олена в новому інтерв'ю пояснила, чому і як вона спілкується з колишнім чоловіком. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Марічки Падалко.

Колишнє подружжя намагається залишитися прикладом людяності для синів і доньки і робить усе, щоб розлучення не травмувало їх. Саме тому Тарас і Олена продовжують спілкуватися між собою і навіть поїдуть разом у зимову відпустку. Про це напередодні артистка також згадувала у програмі "Сніданок з 1+1".

Ми тільки за, щоб максимально більше вони мали батьків. Я думаю: якби не було дітей, ми б не спілкувалися. Я дуже вдячна за цей досвід і шлюб. Дуже багато всього було прекрасного – було більше прекрасного, ніж не прекрасного,

– зазначила співачка.

Вона додала, що жоден з батьків не обмежений у спілкуванні з дітьми, як і самі діти можуть обирати, з ким і коли проводити час.

Інтерв'ю з Оленою Тополею: дивіться відео онлайн

Що відомо про розлучення Олени й Тараса Тополі?