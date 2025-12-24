Укр Рус
24 грудня, 17:09
2
Оновлено - 17:30, 24 грудня

Олена Тополя здивувала заявою після розлучення: "Якби не було дітей, ми б не спілкувалися"

Софія Хомишин
Основні тези
  • Олена Тополя заявила, що попри розлучення з Тарасом Тополою, вони підтримують спілкування заради дітей.
  • Подружжя врегулювало майнові питання та питання фінансового утримання дітей, але причину розлучення не розголошували.

На початку грудня Тарас та Олена Тополі шокували шанувальників заявою про розлучення після 12 років у шлюбі. Попри розрив чоловік та жінка продовжують спілкуватися.

Олена в новому інтерв'ю пояснила, чому і як вона спілкується з колишнім чоловіком. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Марічки Падалко.

Колишнє подружжя намагається залишитися прикладом людяності для синів і доньки і робить усе, щоб розлучення не травмувало їх. Саме тому Тарас і Олена продовжують спілкуватися між собою і навіть поїдуть разом у зимову відпустку. Про це напередодні артистка також згадувала у програмі  "Сніданок з 1+1".

Ми тільки за, щоб максимально більше вони мали батьків. Я думаю: якби не було дітей, ми б не спілкувалися. Я дуже вдячна за цей досвід і шлюб. Дуже багато всього було прекрасного – було більше прекрасного, ніж не прекрасного,
– зазначила співачка. 

Вона додала, що жоден з батьків не обмежений у спілкуванні з дітьми, як і самі діти можуть обирати, з ким і коли проводити час.

Інтерв'ю з Оленою Тополею: дивіться відео онлайн

Що відомо про розлучення Олени й Тараса Тополі? 

  • Артисти одружилися у 2013 році. За період подружнього життя в них народилися сини Марко і Роман та донька Марія.

  • 1 грудня 2025 року Тарас Тополя опублікував допис у фейсбуці, де повідомив, що розлучається з Оленою. Чоловік тоді написав, що це було зважене рішення для них обох.

  • Подружжя завчасно врегулювало майнові питання та питання подальшого фінансового утримання дітей.

  • Причину розлучення пара вирішила не розголошувати. 