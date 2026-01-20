"Роззброїла" шантажиста, – Єфросиніна звернулась до Тополі після зливу інтимних відео

Маша Єфросиніна звернулась до Олени Тополі, інтимні відео якої злили в мережу. Вона підтримала співачку, а також дала поради жінкам, які зіштовхувалися з подібним злочином.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Єфросиніної.

Маша Єфросиніна наголосила, що Олена Тополя "зробила те, що десятиліттями вважалося неможливим": перетворила зброю шантажиста на його вирок. Інфлуенсерка зазначила, що кривдник здійснив напад не на одну жінку, а на гідність кожної.

Єфросиніна підкреслила, що шантаж – це про контроль, а не про інтим. "Про спробу керувати страхом, адже нас вчили боятися осуду більше, ніж зла", – додала вона.

Олено, ти неймовірна. Твоя сміливість сьогодні дає право на голос тисячам жінок, які досі боялися. Моя абсолютна тобі підтримка,

– звернулась Єфросиніна до Тополі.

У коментарях під дописом співачка подякувала Маші за підтримку.

Єфросиніна також закликала жінок, які пережили подібний злочин, не мовчати. За словами інфлуенсерки, випадок Тополі – приклад для кожної, адже вона показала, що не потрібно боятись говорити першою.

Сором має змінити адресу. Досить терпіти ці архаїчні спроби придушення! Намагання присоромити жінку за її особисте життя – це ницість. Соромно має бути не тій, що зіткнулась з тиском, а тому, хто краде приватність заради наживи. Олена не просто захистила себе. Вона "роззброїла" шантажиста, забравши в нього головну зброю – наш страх перед осудом,

– підкреслила Маша.

Інфлуенсерка розповіла, що у списку шантажистів часто фігурують імена публічних людей, зокрема і її. За словами Єфросиніної, це робиться для того, щоб "посилити тиск на жінку, щоб їй здавалося, що розголос буде нищівним.

Жодного відео я не отримувала. Це класична технологія залякування, яка розсипається, як тільки ви вмикаєте світло. Як тільки ви говорите першою,

– зазначила вона.

Варто зазначити, що Олену Тополю підтримали й інші українські зірки, зокрема Віталій Козловський, Христина Соловій, MamaRika, Раміна Есхакзай, Оля Цибульська та Тіна Кароль.

