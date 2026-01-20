Укр Рус
20 січня, 10:31
"Роззброїла" шантажиста, – Єфросиніна звернулась до Тополі після зливу інтимних відео

Марія Примич
Основні тези
  • Маша Єфросиніна підтримала Олену Тополю після витоку її інтимних відео, наголошуючи на важливості не мовчати про подібні злочини.
  • Єфросиніна підкреслила, що шантаж – це спроба контролювати через страх, і закликала жінок не боятися говорити першими.

Маша Єфросиніна звернулась до Олени Тополі, інтимні відео якої злили в мережу. Вона підтримала співачку, а також дала поради жінкам, які зіштовхувалися з подібним злочином.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Єфросиніної.

Маша Єфросиніна наголосила, що Олена Тополя "зробила те, що десятиліттями вважалося неможливим": перетворила зброю шантажиста на його вирок. Інфлуенсерка зазначила, що кривдник здійснив напад не на одну жінку, а на гідність кожної. 

Єфросиніна підкреслила, що шантаж – це про контроль, а не про інтим. "Про спробу керувати страхом, адже нас вчили боятися осуду більше, ніж зла", – додала вона.

Олено, ти неймовірна. Твоя сміливість сьогодні дає право на голос тисячам жінок, які досі боялися. Моя абсолютна тобі підтримка, 
– звернулась Єфросиніна до Тополі.

У коментарях під дописом співачка подякувала Маші за підтримку.

Єфросиніна також закликала жінок, які пережили подібний злочин, не мовчати. За словами інфлуенсерки, випадок Тополі – приклад для кожної, адже вона показала, що не потрібно боятись говорити першою.

Сором має змінити адресу. Досить терпіти ці архаїчні спроби придушення! Намагання присоромити жінку за її особисте життя – це ницість. Соромно має бути не тій, що зіткнулась з тиском, а тому, хто краде приватність заради наживи. Олена не просто захистила себе. Вона "роззброїла" шантажиста, забравши в нього головну зброю – наш страх перед осудом, 
– підкреслила Маша.

Інфлуенсерка розповіла, що у списку шантажистів часто фігурують імена публічних людей, зокрема і її. За словами Єфросиніної, це робиться для того, щоб "посилити тиск на жінку, щоб їй здавалося, що розголос буде нищівним. 

Жодного відео я не отримувала. Це класична технологія залякування, яка розсипається, як тільки ви вмикаєте світло. Як тільки ви говорите першою, 
– зазначила вона.

Варто зазначити, що Олену Тополю підтримали й інші українські зірки, зокрема Віталій Козловський, Христина Соловій, MamaRika, Раміна Есхакзай, Оля Цибульська та Тіна Кароль.

Що відомо про інцидент з Оленою Тополею?

  • Учора Олена Тополя опублікувала в інстаграмі допис, в якому повідомила, що її інтимні відео злили у мережу. Співачка розповіла, що 10 січня отримала погрози шантажем з вимогою переказати велику суму у криптовалюті – близько 25 ETH (приблизно 75 тисяч доларів).

  • Артистка одразу звернулась до правоохоронних органів із заявою про кримінальне правопорушення. Також Тополя закликала журналістів, медіа на блогерів не поширювати матеріали інтимного характеру і не робити скриншоти. 

  • Національна поліція України вже затримала чоловіка, який шантажував Олену. Ним виявився 23-річний киянин. Кривднику повідомили про підозру за частиною 5 статті 27 та частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України (вимагання). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

  • Колишній чоловік співачки, Тарас Тополя, припустив, що інтимні відео міг злити той, хто роками стежив за їхньою родиною, огидно коментував із будь-якого приводу та намагався нашкодити, бажаючи помсти.