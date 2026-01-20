"Роззброїла" шантажиста, – Єфросиніна звернулась до Тополі після зливу інтимних відео
- Маша Єфросиніна підтримала Олену Тополю після витоку її інтимних відео, наголошуючи на важливості не мовчати про подібні злочини.
- Єфросиніна підкреслила, що шантаж – це спроба контролювати через страх, і закликала жінок не боятися говорити першими.
Маша Єфросиніна звернулась до Олени Тополі, інтимні відео якої злили в мережу. Вона підтримала співачку, а також дала поради жінкам, які зіштовхувалися з подібним злочином.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Єфросиніної.
Маша Єфросиніна наголосила, що Олена Тополя "зробила те, що десятиліттями вважалося неможливим": перетворила зброю шантажиста на його вирок. Інфлуенсерка зазначила, що кривдник здійснив напад не на одну жінку, а на гідність кожної.
Єфросиніна підкреслила, що шантаж – це про контроль, а не про інтим. "Про спробу керувати страхом, адже нас вчили боятися осуду більше, ніж зла", – додала вона.
Олено, ти неймовірна. Твоя сміливість сьогодні дає право на голос тисячам жінок, які досі боялися. Моя абсолютна тобі підтримка,
– звернулась Єфросиніна до Тополі.
У коментарях під дописом співачка подякувала Маші за підтримку.
Єфросиніна також закликала жінок, які пережили подібний злочин, не мовчати. За словами інфлуенсерки, випадок Тополі – приклад для кожної, адже вона показала, що не потрібно боятись говорити першою.
Сором має змінити адресу. Досить терпіти ці архаїчні спроби придушення! Намагання присоромити жінку за її особисте життя – це ницість. Соромно має бути не тій, що зіткнулась з тиском, а тому, хто краде приватність заради наживи. Олена не просто захистила себе. Вона "роззброїла" шантажиста, забравши в нього головну зброю – наш страх перед осудом,
– підкреслила Маша.
Інфлуенсерка розповіла, що у списку шантажистів часто фігурують імена публічних людей, зокрема і її. За словами Єфросиніної, це робиться для того, щоб "посилити тиск на жінку, щоб їй здавалося, що розголос буде нищівним.
Жодного відео я не отримувала. Це класична технологія залякування, яка розсипається, як тільки ви вмикаєте світло. Як тільки ви говорите першою,
– зазначила вона.
Варто зазначити, що Олену Тополю підтримали й інші українські зірки, зокрема Віталій Козловський, Христина Соловій, MamaRika, Раміна Есхакзай, Оля Цибульська та Тіна Кароль.
Що відомо про інцидент з Оленою Тополею?
Учора Олена Тополя опублікувала в інстаграмі допис, в якому повідомила, що її інтимні відео злили у мережу. Співачка розповіла, що 10 січня отримала погрози шантажем з вимогою переказати велику суму у криптовалюті – близько 25 ETH (приблизно 75 тисяч доларів).
Артистка одразу звернулась до правоохоронних органів із заявою про кримінальне правопорушення. Також Тополя закликала журналістів, медіа на блогерів не поширювати матеріали інтимного характеру і не робити скриншоти.
Національна поліція України вже затримала чоловіка, який шантажував Олену. Ним виявився 23-річний киянин. Кривднику повідомили про підозру за частиною 5 статті 27 та частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України (вимагання). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Колишній чоловік співачки, Тарас Тополя, припустив, що інтимні відео міг злити той, хто роками стежив за їхньою родиною, огидно коментував із будь-якого приводу та намагався нашкодити, бажаючи помсти.