Від телезірки до життя за кордоном: де зараз головна ревізорка України Ольга Фреймут
- Ольга Фреймут народилась у Львівській області, працювала ведучою відомих українських телепрограм.
- Зараз Фреймут живе у Великій Британії, вона організувала "Клуб манер" у Лондоні, але хотіла б відновити програму "Ревізор".
Свого часу Ольга Фреймут була обличчям найпопулярніших програм на телебаченні. Вона залишалась однією з небагатьох, хто спілкувався українською ще до повномасштабного вторгнення. Та з часом кар'єра Ольги Фреймут відійшла від телеефірів.
Сьогодні, 25 лютого, Ользі Фреймут виповнюється 43 роки. З цієї нагоди 24 Канал розповість про успішну кар'єру ведучої, її роботу на телебачені та де Ольга Фреймут зараз.
Від "Підйому" до "Ревізора": біографія Ольги Фреймут
Ольга Фреймут народилась у Новому Роздолі, що у Львівській області. Її мама – майстриня спорту з плавання, а батько – футболіст.
Це місце, де дуже шанують українські традиції, культуру. І я жила в цьому як якась лісова мавка, набиралась цих традицій,
– пригадувала ведуча.
Ольга Фреймут з батьками у дитинстві / Фото з інстаграму Ольги Фреймут
Ольга навчалась у Львові та здобула ступінь магістра міжнародної журналістики. Також отримала диплом після навчання у Міському університеті Лондона, там стажувалась у BBC. Після 2004 року Ольга Фреймут повернулась до України та почала працювати журналісткою: спершу у міжнародній сфері, згодом у фешн.
А у 2008 році стала співведучою Сергія Притули та Олександра Педана у ранковій програмі "Підйом". Разом колеги працювали 3 роки.
Уривок з "Підйому": дивіться відео онлайн
Наприкінці серпня 2011 року на телебаченні стартувала програма "Ревізор". У ній Ольга Фреймут перевіряла заклади сфери обслуговування на якість. Це шоу було одним з найбільш успішних на "Новому Каналі".
Це так мило, коли ти заходиш і потрапляєш у полон людських емоцій. Для мене це була така гра, від якої покращується сервіс в Україні,
– так ведуча пригадувала емоції від шоу "Ревізор".
Також Фреймут була ведучою програми "Хто зверху?" разом з Сергієм Притулою. На тлі шаленої популярності вона ставала обличчям колекцій українських дизайнерів, потрапляла до рейтингу найуспішніших ведучих, була обличчям брендів.
Згодом на певний час Ольга Фреймут пішла з "Нового Каналу" та почала вести авторське шоу "Інспектор Фреймут", "Голос країни. Перезавантаження" та інші на "1+1".
У 2018 вона повернулась на "Новий", стала директоркою школи панянок у шоу "Від пацанки до панянки", а влітку вийшла прем'єра її програми "Оля". Це була легальна адаптація формату "Шоу Еллен Дедженерес". Через місяць шоу закрили.
Це була одна з найкращих адаптацій. Напевно, їй була потрібна більша підтримка каналу й інший час. Нас поставили у найгірший час і цим вбили проєкт, не дали йому шансу,
– вважає Фреймут щодо провалу "Олі".
Що відомо про особисте життя Ольги Фреймут?
У 23 роки Ольга Фреймут вперше стала мамою – у неї народилась донька Злата від британця Ніла Мітчелла. Парі не вдалось побудувати стосунки через кардинально різні характери. Тому Оля виховувала дочку в Києві.
У підлітковому віці Злата Мітчелл продовжила навчання у США. Зараз вона перебуває у Лос-Анджелесі, де займається танцями й здобуває освіту.
Ольга Фреймут з донькою Златою / Фото з інстаграму Ольги Фреймут
Під час роботи на "Новому каналі" Ольга Фреймут познайомилась з його генеральним директором Володимиром Локотком. Спершу вони заперечували стосунки, але згодом стало відомо, що Ольга й Володимир стали батьками. У 2016 році ведуча народила сина Валерія, а через рік – доньку Євдокію.
Зазначимо, Володимир Локотко народився у Казахстані, жив у Росії. Зараз він користується казахським паспортом, але від російського відмовитися не може, бо для цього треба поїхати в країну-агресорку.
Де зараз Ольга Фреймут?
Ольга Фреймут зустріла повномасштабне вторгнення у Франції. Сім'я згодом переїхала до Великої Британії, адже там ведуча має близьких і друзів.
Ольга влаштувалась на роботу в The Sunday Express, де вела власну колонку. На цій посаді Фреймут пропрацювала 2 роки. Згодом ведуча влаштувалась в українське посольство в Британії та створила у Лондоні "Клуб манер".
Це красивий проєкт, де ми говоримо не тільки про етикет. Але й про комунікацію, мову, стиль... Це такий клуб, який об'єднав багатьох жінок. Працюю офіційно, плачу податки й в Британії, і в Україні, – розповідала Фреймут.
Ольга Фреймут / Фото з інстаграму Ольги Фреймут
Ольга Фреймут і надалі залишається у Лондоні, хоч і зізнається, що не може відчути себе там, як вдома.
"Життя у Лондоні – це як постійне проживання у якомусь готелі. Я не можу відчути себе там, як вдома. Але принаймні це місто мене не ображає, я в ньому не деградую. Люблю Лондон за те, що там багато друзів і цікаве оточення", – ділилась ведуча.
Цікаво, що нещодавно Ольга Фреймут розповіла, що має мрію – повернути програму "Ревізор" і зробити його по-новому. Але не зазначила, в якій країні хотіла б відновити це шоу.
Я дуже хочу відновити "Ревізор", бо я так скучаю. У мене Злата вже дівка на виданні, вчиться на двох дипломах в університеті в Лос-Анджелесі. Малята теж не крихітні, самі собі раду дають. І можна зробити програму, яку я дуже люблю, – сказала Ольга.
Іноді Ольга Фреймут приїжджає до України – відпочиває з дітьми, проводить час в улюблених містах, відвідує важливі події.