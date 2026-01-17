Оля Полякова зізналась, чи готова стати бабусею

Сьогодні, 17 січня, Олі Поляковій виповнилося 47 років. З нагоди дня народження співачка прикрасила digital-обкладинку Viva і дала інтерв'ю журналу.

Під час розмови у Полякової поцікавилися, чи готова вона стати бабусею. Пише 24 Канал з посиланням на Viva.

Оля Полякова зізналась, що перший час статус бабусі може її бентежити. Співачка пояснила, що п'ять років не могла прийняти той факт, що має двох дорослих дітей.

Я довго звикала до цього статусу. До статусу бабусі я навіть більше готова, ніж колись була готова до статусу мами дорослих дітей, тому що я навчилася ставитися до життя легше,

– поділилась Полякова.

Артистка зауважила, що коли стане бабусею, не буде сидіти й в'язати шкарпетки, не забуватиме про себе, свої радості й задоволення. Оля додала, що бути лише нянею для онука чи онучки – не про неї.

Для ЗМІ, напевно, це буде просто нова приставка – "новоспечена бабуся Оля Полякова". А в житті нічого не зміниться. Я не перестану носити короткі спідниці й провокувати напівголими чи зовсім голими образами. Я вважаю, що потрібно отримувати задоволення від себе, доки в тебе є бажання це робити,

– сказала співачка.

До речі, у серпні 2025 року в коментарі Люкс ФМ Полякова говорила, що ще не готова до онуків.

