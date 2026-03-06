Було дуже страшно і соромно, – Олена Тополя розповіла, як пережила "злив" особистих відео

Наприкінці 2025 року Олена й Тарас Тополі шокували громадськість заявою про розлучення після 12 років шлюбу. Новий 2026 рік розпочався для співачки ще з одного випробування.

У мережу шантажисти "злили" особисті відео Олени Тополі. Вона розповіла, як емоційно пережила цю ситуацію та зізналася, що їй допомогло. Про це артистка сказала в інтерв'ю для Viva!.

Було дуже страшно і соромно. Відчуття, ніби тебе роздягли посеред площі. Опорою стали діти – треба було триматися. Близькі люди, яким я наважилася розповісти одразу. І віра в те, що правда все одно переможе брехню. Просто не одразу,

– зазначила Олена.

Нагадаємо, що в шлюбі з фронтменом АНТИТІЛ Олена Тополя народила трьох дітей: синів Марка та Романа та донька Марію. Співачка в інтерв'ю Раміні Есхакзай запевнила, що з дітьми в неї зараз все добре і вони прекрасно проводять час разом.

Співачка додала, що їй також дуже допомогла підтримка суспільства.

Я відчула її дуже сильно, і це стало одним із найважливіших рятівних кіл. Сотні жінок писали: "Я теж через це проходила", "Ти не одна". Це давало сили не ховатися. Я дуже вдячна колегам і медіа – не очікувала стільки теплих слів,

– зізналася знаменитість.

Що відомо про "злив" особистих відео Олени Тополі?