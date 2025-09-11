Репер OTOY (В'ячеслав Дрофа) перебуває у стосунках зі співзасновницею українського бренду Gunia Project Марією Гаврилюк. У пари скоро має відбутися весілля, а чоловік уже навіть готується до батьківства.

OTOY, зокрема, розсекретив, як хоче назвати дітей.

Першу (дитину – Show 24) буде звати, якщо це буде хлопчик, Лука. А якщо буде дівчинка – Тереза. Я домовився, а їй (Марії Гаврилюк – Show 24) доведеться змиритися,

– сміється OTOY.

Репер також поділився, що вони з коханою планують організувати весільну вечірку, адже каже, що масштабніше святкування "не на часі", а також – взяти шлюб в церкві.

Будемо жити до старості літ у мирі й злагоді. Обов'язково розпис, вінчання. Я ж львів'янин, зі святої Галичини. Як же ж ми – та не вінчатися,

– сказав він.

Що відомо про стосунки OTOY і Марії Гаврилюк