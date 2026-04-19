Укр Рус
Павло Вишебаба вдруге одружився: перші весільні фото закоханих
19 квітня, 12:13
3

Марія Примич
Основні тези
  • Військовий та письменник Павло Вишебаба одружився з Анжелікою Кравець у Тернополі, святкування відбулося 18 квітня.
  • Анжеліка закликала підписників в інстаграмі долучитися до збору на квадроцикли для підрозділу, в якому служить Павло.

Військовий та письменник Павло Вишебаба одружився зі своєю коханою Анжелікою Кравець. Святкування відбулося вчора, 18 квітня, у Тернополі.

У день свого весілля Вишебаба та Кравець завітали до місцевої книгарні "Є". Про це магазин повідомив в інстаграмі.

Павло Вишебаба та Анжеліка Кравець влаштували весільну фотосесію у книгарні. Письменник був одягнений в костюм у клітинку, білу сорочку та темну краватку, а наречена обрала білу мереживну сукню з довгими рукавами та візерунком і доповнила свій образ фатою. Вона зібрала волосся назад і зробила макіяж.

Павло Вишебаба та Анжеліка Кравець одружилися / Фото з інстаграму книгарні "Є"

 

 

Анжеліка також поділилась кадрами з весілля у своєму інстаграмі. Вона подякувала Павлу за день, а також рідним і близьким, які розділили з ними святкування.

Крім того, дружина Вишебаби попросила підписників долучитися до збору на квадроцикли для виїздів на бойові позиції для підрозділу "Мінотавр", де служить чоловік. 

Павло Вишебаба та Анжеліка Кравець одружилися / Скриншоти з інстаграму Анжеліки

 

 

Що відомо про особисте життя Павла Вишебаби?

  • Шлюб з Анжелікою Кравець – другий для Павла Вишебаби. У 2015 році він одружився з Інною Тесленко. Через рік у подружжя народилася донька Зореслава, а вже у 2022 році вони розлучилися.

  • У січні Вишебаба розсекретив нову кохану. Спершу вони з Кравець листувалися. Під час відпустки військовий приїхав до жінки на хутір, а потім вона відправилась до нього у прифронтове місто. 

  • У квітні Павло повідомив, що освідчився Анжеліці. Він зробив пропозицію коханій у колі побратимів на березі водойми під час заходу сонця.