Павло Вишебаба вдруге одружився: перші весільні фото закоханих
Військовий та письменник Павло Вишебаба одружився зі своєю коханою Анжелікою Кравець. Святкування відбулося вчора, 18 квітня, у Тернополі.
У день свого весілля Вишебаба та Кравець завітали до місцевої книгарні "Є". Про це магазин повідомив в інстаграмі.
Павло Вишебаба та Анжеліка Кравець влаштували весільну фотосесію у книгарні. Письменник був одягнений в костюм у клітинку, білу сорочку та темну краватку, а наречена обрала білу мереживну сукню з довгими рукавами та візерунком і доповнила свій образ фатою. Вона зібрала волосся назад і зробила макіяж.
Павло Вишебаба та Анжеліка Кравець одружилися / Фото з інстаграму книгарні "Є"
Анжеліка також поділилась кадрами з весілля у своєму інстаграмі. Вона подякувала Павлу за день, а також рідним і близьким, які розділили з ними святкування.
Крім того, дружина Вишебаби попросила підписників долучитися до збору на квадроцикли для виїздів на бойові позиції для підрозділу "Мінотавр", де служить чоловік.
Павло Вишебаба та Анжеліка Кравець одружилися / Скриншоти з інстаграму Анжеліки
Що відомо про особисте життя Павла Вишебаби?
Шлюб з Анжелікою Кравець – другий для Павла Вишебаби. У 2015 році він одружився з Інною Тесленко. Через рік у подружжя народилася донька Зореслава, а вже у 2022 році вони розлучилися.
У січні Вишебаба розсекретив нову кохану. Спершу вони з Кравець листувалися. Під час відпустки військовий приїхав до жінки на хутір, а потім вона відправилась до нього у прифронтове місто.
У квітні Павло повідомив, що освідчився Анжеліці. Він зробив пропозицію коханій у колі побратимів на березі водойми під час заходу сонця.