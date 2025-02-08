Україна обрала представника на Євробачення-2025: результати фіналу Нацвідбору
- Україну на Євробаченні-2025 представлятиме гурт Ziferblat з піснею "Bird of pray", який переміг у Нацвідборі.
- Національний відбір проходив у Києві 8 лютого, результати визначали професійне журі та глядачі через СМС і онлайн-голосування.
- Фінал відбувся у форматі телевізійного концерту з ведучими Тімуром Мірошниченком, Машею Єфросиніною та Василем Байдаком.
- Паралельно благодійний фонд Притули оголосив збір коштів на мобільні групи розмінування, акцентуючи на важливості безпеки.
Оголосили результати відбору на Євробачення-2025. За право представляти Україну у Швейцарії боролись 10 українських артистів, кожен з яких приготував приголомшливий номер для прямого ефіру.
Переможцем Національного відбору Євробачення став гурт Ziferblat з треком Bird of pray. Саме він вже 13 травня виступатиме у першому півфіналі пісенного конкурсу, який відбудеться у швейцарському місті Базель, інформує 24 Канал.
Не пропустіть Хто представлятиме Україну на Євробаченні-2025: текстова трансляція фіналу Нацвідбору
Результати Національного відбору Євробачення визначали професійне журі та глядачі, які підтримували фаворитів з допомогою СМС-голосування та онлайн-опитування в застосунку Дія.
Результати голосування у фіналі Нацвідбору-2024
Як проголосували журі
- Влад Шериф – 1
- Абіє – 2
- MOLODI – 7
- Future Culture – 5
- Маша Кондратенко – 8
- KHAYAT – 10
- FIЇNKA – 6
- KRYLATA – 4
- Ziferblat – 9
- "ДК Енергетик" – 3
Голосування журі на Нацвідборі-2025 / Скриншот з відео
Як проголосували глядачі
- Влад Шериф – 1
- Абіє – 3
- MOLODI – 9
- Future Culture – 2
- Маша Кондратенко – 8
- KHAYAT – 6
- FIЇNKA – 7
- KRYLATA – 4
- Ziferblat – 10
- "ДК Енергетик" – 5
Загальна кількість балів
- Влад Шериф – 2
- Абіє – 5
- MOLODI – 16
- Future Culture – 7
- Маша Кондратенко – 16
- KHAYAT – 16
- FIЇNKA – 13
- KRYLATA – 8
- Ziferblat – 19
- "ДК Енергетик" – 8
Результати голосування на Нацвідборі-2025 / Скриншот з відео
Україна обрала представника на Євробачення: як пройшов фінал Нацвідбору
Національний відбір на Євробачення відбувся в Києві 8 лютого. Виступи учасників показали у форматі телевізійного концерту, який записали за кілька годин до початку фіналу, а результати оголошували вже в прямому ефірі. Це зробили для того, щоб у випадку повітряної тривоги не переривати фінал.
Ведучими вечора стали Тімур Мірошниченко, Маша Єфросиніна та Василь Байдак. Зазначимо, що цього року Тімур святкує 20-річчя на Євробаченні – всі ці роки він є незмінним ведучим Нацвідборів та коментатором пісенного конкурсу.
Разом із глядачами представника України на конкурсі обирало професійне журі – Сергій Танчинець, Катерина Павленко та Джамала.
- Неочікувано у прямому ефірі разом з Машею Єфросиніною з'явився Сергій Притула. Благодійний фонд Притули оголосив збір на оснащення мобільних груп розмінування, підкреслюючи важливість цього процесу для безпеки та збереження життів.