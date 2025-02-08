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Show24 Музика Україна обрала представника на Євробачення-2025: результати фіналу Нацвідбору
8 лютого, 22:50
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Україна обрала представника на Євробачення-2025: результати фіналу Нацвідбору

Христина Кобак
Основні тези
  • Україну на Євробаченні-2025 представлятиме гурт Ziferblat з піснею "Bird of pray", який переміг у Нацвідборі.
  • Національний відбір проходив у Києві 8 лютого, результати визначали професійне журі та глядачі через СМС і онлайн-голосування.
  • Фінал відбувся у форматі телевізійного концерту з ведучими Тімуром Мірошниченком, Машею Єфросиніною та Василем Байдаком.
  • Паралельно благодійний фонд Притули оголосив збір коштів на мобільні групи розмінування, акцентуючи на важливості безпеки.

Оголосили результати відбору на Євробачення-2025. За право представляти Україну у Швейцарії боролись 10 українських артистів, кожен з яких приготував приголомшливий номер для прямого ефіру.

Переможцем Національного відбору Євробачення став гурт Ziferblat з треком Bird of pray. Саме він вже 13 травня виступатиме у першому півфіналі пісенного конкурсу, який відбудеться у швейцарському місті Базель, інформує 24 Канал.

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Результати Національного відбору Євробачення визначали професійне журі та глядачі, які підтримували фаворитів з допомогою СМС-голосування та онлайн-опитування в застосунку Дія. 

Результати голосування у фіналі Нацвідбору-2024

Як проголосували журі

  • Влад Шериф – 1
  • Абіє – 2
  • MOLODI – 7
  • Future Culture – 5
  • Маша Кондратенко – 8
  • KHAYAT – 10
  • FIЇNKA – 6
  • KRYLATA – 4
  • Ziferblat – 9
  • "ДК Енергетик" – 3


Голосування журі на Нацвідборі-2025 / Скриншот з відео

Як проголосували глядачі

  • Влад Шериф – 1
  • Абіє – 3
  • MOLODI – 9
  • Future Culture – 2
  • Маша Кондратенко – 8
  • KHAYAT – 6
  • FIЇNKA – 7
  • KRYLATA – 4
  • Ziferblat – 10
  • "ДК Енергетик" – 5

Загальна кількість балів

  • Влад Шериф – 2
  • Абіє – 5
  • MOLODI – 16
  • Future Culture – 7
  • Маша Кондратенко – 16
  • KHAYAT – 16
  • FIЇNKA – 13
  • KRYLATA – 8
  • Ziferblat – 19
  • "ДК Енергетик" – 8


Результати голосування на Нацвідборі-2025 / Скриншот з відео 

Україна обрала представника на Євробачення: як пройшов фінал Нацвідбору

  • Національний відбір на Євробачення відбувся в Києві 8 лютого. Виступи учасників показали у форматі телевізійного концерту, який записали за кілька годин до початку фіналу, а результати оголошували вже в прямому ефірі. Це зробили для того, щоб у випадку повітряної тривоги не переривати фінал. 

  • Ведучими вечора стали Тімур Мірошниченко, Маша Єфросиніна та Василь Байдак. Зазначимо, що цього року Тімур святкує 20-річчя на Євробаченні – всі ці роки він є незмінним ведучим Нацвідборів та коментатором пісенного конкурсу. 

  • Разом із глядачами представника України на конкурсі обирало професійне журі – Сергій Танчинець, Катерина Павленко та Джамала. 

  • Неочікувано у прямому ефірі разом з Машею Єфросиніною з'явився Сергій Притула. Благодійний фонд Притули оголосив збір на оснащення мобільних груп розмінування, підкреслюючи важливість цього процесу для безпеки та збереження життів.