Україна обрала представника на Євробачення-2025: результати фіналу Нацвідбору

Оголосили результати відбору на Євробачення-2025. За право представляти Україну у Швейцарії боролись 10 українських артистів, кожен з яких приготував приголомшливий номер для прямого ефіру.

Переможцем Національного відбору Євробачення став гурт Ziferblat з треком Bird of pray. Саме він вже 13 травня виступатиме у першому півфіналі пісенного конкурсу, який відбудеться у швейцарському місті Базель, інформує 24 Канал.

Не пропустіть Хто представлятиме Україну на Євробаченні-2025: текстова трансляція фіналу Нацвідбору

Результати Національного відбору Євробачення визначали професійне журі та глядачі, які підтримували фаворитів з допомогою СМС-голосування та онлайн-опитування в застосунку Дія.

Результати голосування у фіналі Нацвідбору-2024

Як проголосували журі

Влад Шериф – 1

– 1 Абіє – 2

– 2 MOLODI – 7

– 7 Future Culture – 5

– 5 Маша Кондратенко – 8

– 8 KHAYAT – 10

– 10 FIЇNKA – 6

– 6 KRYLATA – 4

– 4 Ziferblat – 9

– 9 "ДК Енергетик" – 3



Голосування журі на Нацвідборі-2025 / Скриншот з відео

Як проголосували глядачі

Влад Шериф – 1

– 1 Абіє – 3

– 3 MOLODI – 9

– 9 Future Culture – 2

– 2 Маша Кондратенко – 8

– 8 KHAYAT – 6

– 6 FIЇNKA – 7

– 7 KRYLATA – 4

– 4 Ziferblat – 10

– 10 "ДК Енергетик" – 5

Загальна кількість балів

Влад Шериф – 2

– 2 Абіє – 5

– 5 MOLODI – 16

– 16 Future Culture – 7

– 7 Маша Кондратенко – 16

– 16 KHAYAT – 16

– 16 FIЇNKA – 13

– 13 KRYLATA – 8

– 8 Ziferblat – 19

– 19 "ДК Енергетик" – 8



Результати голосування на Нацвідборі-2025 / Скриншот з відео

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