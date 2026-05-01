Історія кохання Потапа і Насті, які розлучаються після майже 7 років у шлюбі
- Потап і Настя Каменських оголосили про розлучення 1 травня, не розкриваючи причини та деталей.
- Пара одружилася у 2019 році, а чутки про їхні проблеми в шлюбі з'являлися в мережі протягом останніх років.
Ще один шлюб в українському шоубізнесі дав тріщину. 1 травня про розлучення оголосили Потап і Настя Каменських.
До особистого життя Потапа і Насті завжди було прикуто багато уваги, а чутки про проблеми у їхньому шлюбі ходили в мережі вже давно. Історію кохання артистів, читайте у матеріалі 24 Каналу.
До теми Ми не пара, – Настя Каменських і Потап заявили про розлучення
Дует і перший шлюб Потапа
Чутки про роман Потапа і Насті з'являлися у ЗМІ протягом багатьох років. Річ у тім, що у 2006 році артисти створили дует, який зрештою став одним із найуспішніших в українському шоубізнесі.
Проте з 1999 до 2014 року Потап перебував у шлюбі з Іриною Горовою, з якою навіть створив продюсерський центр Mozgi Entertainment (у 2023 році Горова заснувала новий лейбл pomitni).
Експодружжя виховує 17-річного сина Андрія, який пішов навчатися до престижної школи у Великій Британії – ACS International School Cobham. Після двох років навчання хлопець планує вступати до університету.
Весілля Потапа і Насті
У 2017 році Потап і Настя оголосили, що ставлять дует на паузу. Невдовзі Каменських розпочала сольну кар'єру під псевдонімом NK, але продовжувала співпрацювати з продюсером.
23 травня 2019 року артисти одружилися. Вони зіграли розкішне весілля в елітному ресторані під Києвом. Серед зіркових гостей були Юрій Горбунов, Катя Осадча, Надя Дорофєєва, Володимир Дантес та інші.
У день весілля Потап випустив пісню "Константа", яку присвятив коханій, та кліп у стилі love story.
Багато хто питає, чому ми так довго все приховували, і тут є відповіді на всі запитання. Це особливий твір, найчесніша річ, яку я коли-небудь писав. Я не назвав би це піснею, треком, синглом, хоч це стане частиною нового альбому ПТП. Це мої почуття, частина моєї душі та мого серця. Це чесне признання чоловіка у коханні до своєї жінки. Признання моїй дівчинці Насті Каменських, яку я люблю і з якою одружуся. Це лірика про найголовніше – про союз наших галактик, про наше кохання,
– заявив продюсер.
Потап – "Константа": дивіться відео онлайн
Згодом Каменських розповіла, що вперше вони з Потапом одружилися ще у 2017 році у Лас-Вегасі.
До речі! В одному з інтерв'ю Потап натякнув, що зраджував Горовій з Настею. За словами продюсера, вони закохалися одне в одного через чотири роки після створення дуету. На той момент він ще перебував у шлюбі.
Розлучення Потапа і Насті
Після початку повномасштабного вторгнення почали з'являтися чутки про розлучення Потапа і Насті, які вони неодноразово спростовували й заявляли, що в їхньому шлюбі все добре.
Окрім того, роками у мережі з'являлися новини про вагітність Каменських, проте спільних дітей у них з Потапом немає, хоча чоловік неодноразово заявляв, що вони "працюють" над поповненням у родині.
Сьогодні, 1 травня, артисти таки оголосили про розлучення. Ексзакохані не розкрили причину й не стали вдаватися в інші подробиці. Вони зауважили, що не даватимуть коментарі.