24 лютого, 16:13
Ваша сила надихає світ, – принц Гаррі щемливо звернувся до українців у річницю вторгнення

Марія Примич
Основні тези
  • Принц Гаррі звернувся до українців у четверту річницю російського вторгнення, висловивши своє захоплення їхньою стійкістю та мужністю.
  • Він зазначив, що українці показали світові, як виглядає справжня стійкість, і підкреслив, що свободу та незалежність потрібно захищати.

Принц Гаррі звернувся до українців у четверту річницю російського повномастабного вторгнення. Він записав відеозвернення, до якого додав кадри зі своїх поїздок в Україну.

Відеозвернення герцога Сассекського опублікували на інстаграм-сторінці Superhumans Center. Він вкотре підтримав український народ у боротьбі з російською агресією.

Не пропустіть "Вистояли тоді, вистоїмо і зараз": Зеленська та зірки з болем згадують 24 лютого 2022 року

Принц Гаррі пригадав, що торік двічі відвідував Україну. 

Кожного разу я був глибоко зворушений її мужністю і гідністю та незламним духом українського народу. Навіть посеред війни, війни, яка щодня забирає життя мирних жителів і військовослужбовців, щодня життя триває, 
– сказав він.

Герцог Сассекський зазначив, що побачив силу українців, коли відвідував Superhumans Center у квітні, а також "у рішучості тих, хто відновлює свої тіла й своє майбутнє".

Я побачив її в стійкості та гордості ветеранів Ігор Нескорених, з якими зустрівся у Ванкувері. І я побачив її в очах українців у Києві. В очах, що несуть у собі й біль, і непохитну надію, 
– додав Гаррі.

Британський принц наголосив, що вже чотири роки Україна "стоїть непохитно". За його словами, українці "показали світові, як виглядає справжня стійкість". 

Ви нагадали всім, що свобода й незалежність ніколи не бувають гарантованими. Їх потрібно захищати, боронити їх, коли це необхідно, виборювати, 
– підкреслив герцог Сассекський.

У четверту річницю повномасштабного вторгнення принц Гаррі звернувся до українців на передовій та в тилу. 

Ваша сила надихає світ. Ваша відвага єднає нас, а ваша надія освітлює шлях уперед для всіх нас. Будь ласка, знайте: ви не самі. Світ стоїть поруч із вами, і ми щодня вчимося у вас мужності. Залишайтеся сильними, залишайтеся відважними, зберігайте надію. Слава Україні!, 
– сказав принц. 

Коли принц Гаррі відвідував Україну?

  • Принц Гаррі вперше відвідав Україну навесні 2025 року. У квітні він приїхав до Львова, у Superhumans Centre, поспілкувався з ветеранами й військовими після поранень, зустрівся з СЕО центру Ольгою Руднєвою та міністеркою у справах ветеранів України Наталією Калмиковою.

  • 12 вересня герцог Сассекський прибув до Києва з неанонсованим візитом. Він приїхав на запрошення Ольги Руднєвої, з якою випадково зустрівся у Нью-Йорку. 

  • Гаррі зустрівся з українськими ветеранами у Національному музеї історії України у Другій світовій війні, а також з прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко. Крім того, він відвідав народний меморіал на Майдані Незалежності