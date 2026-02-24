Ваша сила надихає світ, – принц Гаррі щемливо звернувся до українців у річницю вторгнення

Принц Гаррі звернувся до українців у четверту річницю російського повномастабного вторгнення. Він записав відеозвернення, до якого додав кадри зі своїх поїздок в Україну.

Відеозвернення герцога Сассекського опублікували на інстаграм-сторінці Superhumans Center. Він вкотре підтримав український народ у боротьбі з російською агресією.

Принц Гаррі пригадав, що торік двічі відвідував Україну.

Кожного разу я був глибоко зворушений її мужністю і гідністю та незламним духом українського народу. Навіть посеред війни, війни, яка щодня забирає життя мирних жителів і військовослужбовців, щодня життя триває,

– сказав він.

Герцог Сассекський зазначив, що побачив силу українців, коли відвідував Superhumans Center у квітні, а також "у рішучості тих, хто відновлює свої тіла й своє майбутнє".

Я побачив її в стійкості та гордості ветеранів Ігор Нескорених, з якими зустрівся у Ванкувері. І я побачив її в очах українців у Києві. В очах, що несуть у собі й біль, і непохитну надію,

– додав Гаррі.

Британський принц наголосив, що вже чотири роки Україна "стоїть непохитно". За його словами, українці "показали світові, як виглядає справжня стійкість".

Ви нагадали всім, що свобода й незалежність ніколи не бувають гарантованими. Їх потрібно захищати, боронити їх, коли це необхідно, виборювати,

– підкреслив герцог Сассекський.

У четверту річницю повномасштабного вторгнення принц Гаррі звернувся до українців на передовій та в тилу.

Ваша сила надихає світ. Ваша відвага єднає нас, а ваша надія освітлює шлях уперед для всіх нас. Будь ласка, знайте: ви не самі. Світ стоїть поруч із вами, і ми щодня вчимося у вас мужності. Залишайтеся сильними, залишайтеся відважними, зберігайте надію. Слава Україні!,

– сказав принц.

Коли принц Гаррі відвідував Україну?