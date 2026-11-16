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Мы научились вставать, – Алина Гросу похвасталась достижениями своего 7-месячного сына

София Хомишин
Алина Гросу показала, как ее 7-месячный сын научился самостоятельно вставать

Алина Гросу с сыном / Фото с страницы в инстаграме alina_grosu

Певица Алина Гросу показала поклонникам новые трогательные снимки со своим 7-месячным сыном Марком-Габриэлем.

Малыш уже научился самостоятельно подниматься и стоять в кроватке, держась за бильца. Как он это делает, артистка продемонстрировала в инстаграм-сторисах.

 
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Так, наряду с радостью от первых успехов сына появились и новые заботы. Алина призналась, что теперь ей придется следить за малышом гораздо внимательнее, чтобы уберечь его от случайных падений и ушибов.

Мы научились вставать. Поздравляю нас с началом беспокойной жизни и погонями за мини-боссом– пошутила артистка.

Сын Алины Гросу научился вставать: смотрите видео онлайн

Напомним, своего первенца Гросу родила в апреле этого года. Лицо мужа и отца ребенка она до сих пор не показывает, хотя пользователи сети давно подозревают, что им стал российский актер Роман Полянский.

Ранее звезда также откровенно рассказала о восстановлении фигуры после родов.

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