Ми навчилися вставати, – Аліна Гросу похизувалася досягненнями 7-місячного сина

Аліна Гросу з сином / Фото з інстаграм-сторінки alina_grosu
Співачка Аліна Гросу показала шанувальникам нові зворушливі кадри зі своїм 7-місячним сином Марком-Габріелем.
Малюк уже навчився самостійно підійматися та стояти в ліжечку, тримаючись за бильця. Як він це робить, артистка продемонструвала в інстаграм-сторіс.
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Так, разом із радістю від перших успіхів сина з'явилися й нові турботи. Аліна зізналася, що тепер їй доведеться пильнувати малюка значно уважніше, аби вберегти від випадкових падінь і забитих місць.
Ми навчилися вставати. Вітаю нас із початком неспокійного життя і наздоганялками з мінібосом
Син Аліни Гросу навчився вставати: дивіться відео онлайн
Нагадаємо, свого первістка Гросу народила у квітні цього року. Обличчя чоловіка та батька дитини вона й досі не показує, хоча користувачі мережі давно підозрюють, що ним став російський актор Роман Полянський.
Раніше зірка також відверто розповіла про відновлення форми після пологів.
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