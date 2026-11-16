Ми навчилися вставати, – Аліна Гросу похизувалася досягненнями 7-місячного сина

Малюк уже навчився самостійно підійматися та стояти в ліжечку, тримаючись за бильця. Як він це робить, артистка продемонструвала в інстаграм-сторіс.

Adv

популярні відео

Так, разом із радістю від перших успіхів сина з'явилися й нові турботи. Аліна зізналася, що тепер їй доведеться пильнувати малюка значно уважніше, аби вберегти від випадкових падінь і забитих місць.

Ми навчилися вставати. Вітаю нас із початком неспокійного життя і наздоганялками з мінібосом– пожартувала артистка.

Син Аліни Гросу навчився вставати: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, свого первістка Гросу народила у квітні цього року. Обличчя чоловіка та батька дитини вона й досі не показує, хоча користувачі мережі давно підозрюють, що ним став російський актор Роман Полянський.

Раніше зірка також відверто розповіла про відновлення форми після пологів.