24 Канал рассказывает, чем занимается Алла Барановская, какой бизнес она создала и что известно о ее финансовых связях с Николаем Тищенко.

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Собственная сеть салонов красоты: как Барановская развивала бизнес

Алла Барановская родилась в Донецке. В 2014 году она переехала в Киев, где впоследствии начала развивать собственное дело. В 2017 году бизнесвумен открыла первый салон красоты CLIPSE. Со временем проект расширился, и его деятельность уже не ограничивалась одним заведением.

Алла Барановская / Фото из инстаграма allabonya

В 2020 году заработал еще один салон CLIPSE – на Новопечерских Липках в Киеве. Позже бизнес появился и в Закарпатье: ужгородское заведение открыли в декабре 2022 года. Именно в него 20 ноября 2026 года пришли представители НАБУ и САП.

Барановская позиционировала CLIPSE как бьюти-пространство с различными услугами по уходу за собой. Она также занималась развитием сообщества вокруг бренда. В частности, в июне 2025 года она организовала CLIPSE Girls Beauty Camp в Буковеле – мероприятие для клиенток и поклонниц бренда.

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12,6 миллиона гривен бывшему мужу после развода

Одна из самых резонансных финансовых историй, связанных с Барановской, касается ее бывшего мужа Николая Тищенко.

Барановская и Тищенко / Фото из фейсбука Николая Тищенко

Супруги официально развелись в январе 2024 года после семи лет брака. Однако уже 15 февраля того же года, согласно декларации народного депутата, Барановская подарила ему 12 634 680 гривен.

Тищенко подтверждал наличие этой суммы в декларации и объяснял ее разделом совместного имущества после расторжения брака.

Однако впоследствии эти средства стали предметом уголовного производства. В июне 2026 года НАБУ и САП сообщили народному депутату о подозрении в легализации средств незаконного происхождения. По версии следствия, для этого был использован договор дарения от бывшей супруги.

Правоохранители утверждают, что у Барановской не было законных доходов для передачи такой суммы, а фактической передачи денег не произошло. Именно поэтому следствие рассматривает этот договор как возможный инструмент легализации средств.

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Барановская и Тищенко также были связаны с благотворительным фондом

Еще одно направление деятельности, что привлекло внимание журналистов, – благотворительность. В 2022 году Алла Барановская вместе с тогдашним мужем участвовала в организации благотворительных ужинов в европейских городах. На мероприятиях собирали средства для помощи украинским военным и городам, пострадавшим от российской агрессии.

С этой деятельностью был связан Всеукраинский благотворительный фонд "Дорога мира" (Way of Peace).

Барановская и Тищенко / Фото из фейсбука Николая Тищенко

В июле 2026 года журналисты Bihus.Info проанализировали материалы следствия, обнародованные в ходе судебного заседания по делу Тищенко. По данным следователей, правоохранители проверяли возможное использование благотворительного фонда для присвоения или легализации средств. В частности, следствие обратило внимание на возможное завышение стоимости автомобилей, которые закупались для военных, и использование части денег на другие нужды.

В судебных материалах также фигурировали записи разговоров Барановской, которые, по версии следствия, касались финансовых операций фонда.

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Почему в салоне красоты Барановской проводят обыски?

Алла Барановская / Фото из инстаграма allabonya

20 ноября 2026 года журналист Виталий Глагола сообщил, что детективы НАБУ и прокуроры САП пришли с обысками в салон CLIPSE в Ужгороде. Заведение расположено в жилом комплексе Silver Park на улице Анатолия Тегзы, 7. По словам журналиста, информацию он получил от собственных источников в правоохранительных органах.

Напомним, ранее в центре в центре внимания оказался блогер Александр Слобоженко, прославившегося миллионными заработками, Ferrari за миллион долларов и рядом скандалов.