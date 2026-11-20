24 Канал розповідає, чим займається Алла Барановська, який бізнес вона створила та що відомо про її фінансові зв'язки з Миколою Тищенком.

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Власна мережа салонів краси: як Барановська розвивала бізнес

Алла Барановська народилася в Донецьку. У 2014 році вона переїхала до Києва, де згодом почала розвивати власну справу. У 2017 році бізнесвумен відкрила перший салон краси CLIPSE. З часом проєкт розширився, а його діяльність уже не обмежувалася одним закладом.

Алла Барановська / Фото з Інстаграму allabonya

У 2020 році запрацював ще один салон CLIPSE – на Новопечерських Липках у Києві. Пізніше бізнес з'явився й на Закарпатті: ужгородський заклад відкрили у грудні 2022 року. Саме до нього 20 листопада 2026 року прийшли представники НАБУ та САП.

Барановська позиціонувала CLIPSE як б'юті-простір із різними послугами для догляду за собою. Вона також займалася розвитком спільноти навколо бренду. Зокрема, у червні 2025 року організувала CLIPSE Girls Beauty Camp у Буковелі – захід для клієнток і прихильниць бренду.

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12,6 мільйона гривень для колишнього чоловіка після розлучення

Одна з найбільш резонансних фінансових історій, пов'язаних із Барановською, стосується її колишнього чоловіка Миколи Тищенка.

Барановська та Тищенко / Фото з фейсбуку Миколи Тищенка

Подружжя офіційно розлучилося в січні 2024 року після семи років шлюбу. Однак уже 15 лютого того самого року, згідно з декларацією народного депутата, Барановська подарувала йому 12 634 680 гривень.

Тищенко підтверджував наявність цієї суми в декларації та пояснював її поділом спільного майна після розірвання шлюбу.

Проте згодом ці кошти стали частиною кримінального провадження. У червні 2026 року НАБУ та САП повідомили нардепу про підозру в легалізації коштів незаконного походження. За версією слідства, для цього використали договір дарування від колишньої дружини.

Правоохоронці стверджують, що Барановська не мала законних доходів для передання такої суми, а фактичної передачі грошей не відбулося. Саме тому слідство розглядає цей договір як можливий інструмент легалізації коштів.

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Барановська та Тищенко також були пов'язані з благодійним фондом

Ще один напрям діяльності, який привернув увагу журналістів, – благодійність. У 2022 році Алла Барановська разом із тодішнім чоловіком брала участь в організації благодійних вечерь у європейських містах. На заходах збирали кошти для допомоги українським військовим і містам, які постраждали від російської агресії.

Із цими активностями був пов'язаний Всеукраїнський благодійний фонд "Дорога миру" (Way of Peace).

Барановська та Тищенко / Фото з фейсбуку Миколи Тищенка

У липні 2026 року журналісти Bihus.Info проаналізували матеріали слідства, оприлюднені під час судового засідання у справі Тищенка. За даними розслідувачів, правоохоронці перевіряли можливе використання благодійного фонду для привласнення або легалізації коштів. Зокрема, слідство звернуло увагу на можливе завищення вартості автомобілів, які купували для військових, та використання частини грошей на інші потреби.

У матеріалах суду також фігурували записи розмов Барановської, які, за версією слідства, стосувалися фінансових операцій фонду.

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Чому в салоні краси Барановської проводять обшуки?

Алла Барановська / Фото з Інстаграму allabonya

20 листопада 2026 року журналіст Віталій Глагола повідомив, що детективи НАБУ та прокурори САП прийшли з обшуками до салону CLIPSE в Ужгороді. Заклад розташований у житловому комплексі Silver Park на вулиці Анатолія Тегзи, 7. За словами журналіста, інформацію він отримав від власних джерел у правоохоронних органах.

Нагадаємо, раніше в центрі уваги опинився блогер Олександр Слобоженко, який прославився мільйонними заробітками, Ferrari за мільйон доларів та низкою скандалів.