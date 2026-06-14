Выбрала деревню, а не город: где сейчас alyona alyona, представлявшая Украину на "Евровидении"

Сегодня, 14 июня, украинская рэперша alyona alyona отмечает день рождения. Знаменитости исполнилось 35 лет.

Сегодня исполнительницу не так часто можно увидеть в публичном пространстве, ведь в Киев она приезжает только на концерты или записи песен. Кто не знал, alyona alyona родилась в поселке Капитановка, что в Кировоградской области. Но когда ей исполнилось 13 лет, семья переехала в поселок городского типа Барышевка, что в Киевской области. По специальности она – психолог и педагог. Однако судьба привела девушку в музыку. Узнайте в материале 24 Канала,, что известно о жизни рэп-исполнительницы и где она живет сейчас.

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Как alyona alyona стала популярной?

Несмотря на то, что она работала воспитательницей в детском саду, душа все же лежала к музыке. И в 2018 году произошел настоящий прорыв. Трек "Рыбки" помог певице заявить о себе очень громко.

alyona alyona – "Рыбки": смотрите видео онлайн

В 2019 году вышел дебютный альбом под названием "Пушка", а через год alyona alyona в сотрудничестве с Иваном Клименко запустила музыкальный лейбл ENKO. Сегодня знаменитость работает уже без лейбла, став независимым артистом.

alyona alyona стала независимым артистом / Скриншот из инстаграма

В 2021 году исполнительница выпустила 11 треков, записанных с самыми популярными звездами украинского шоу-бизнеса: MONATIK, группой Kalush, OTOY, KRUTЬ, и создала коллаборации с другими селебрити.

KALUSH feat. alyona alyona – "Горы": смотрите видео онлайн

В 2024 году alyona alyona и Jerry Heil победили на национальном отборе на Евровидение и поехали представлять нашу страну в Швеции.

alyona alyona и Jerry Heil – Teresa & Maria: смотрите видео онлайн

Украинский дуэт в общем зачете занял третье место. Позже alyona alyona призналась, что ее костюм на Евровидение стоил около двух тысяч долларов. Ведь, как подчеркнула рэперша, его шили из дорогой ткани.

alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении-2024 / Фото из инстаграмов артисток

Что касается личной жизни А,, то рэперша сейчас находится в отношениях. Ее бойфренд – музыкант Владимир (более известный как диджей и продюсер VovKING). Alyona alyona ранее говорила, что во время полномасштабной войны не планирует устраивать свадьбу или выходить замуж за любимого. По ее мнению, это сейчас не актуально, а важнее работа на победу страны.

И все же в течение следующих семи лет рэперша мечтает стать мамой двух детей. Сначала она хочет приобрести собственное жилье в Ивано-Франковской области.

Почему alyona alyona переехала из города в деревню?

Это произошло где-то два года назад. Сегодня звезда живет в Выгоде, что в Ивано-Франковской области. Еще и так совпало, что возлюбленный рэперши родом из этого села.

Жизнь в деревне обходится alyona alyona в разы дешевле, чем это было в Киеве. В месяц рэперша тратит около двух тысяч долларов,, если проживает в Выгоде.

Интересный факт! alyona alyona призналась, что избегает людей, не равных ей по статусу или финансовому положению. Все потому, что она предвзято относится к состоятельным людям. Исполнительница считает, что они могут нечестно зарабатывать деньги, тогда как ей приходится тяжело работать, чтобы достичь желаемого.

Где сейчас alyona alyona?

Как мы уже упоминали, артистка большую часть времени проводит в деревне, а вот в украинскую столицу приезжает тогда, когда это необходимо.

На YouTube-канале PYSHKA реперка ведет собственный подкаст,, а гостями становятся разные люди. Каждый разговор имеет особую тематику и часто связан с психологическими аспектами.