Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Тринчер. Артистка призналась, что мечтала о машине.
Я помню, как мечтала о первой машине. Ждала, представляла этот момент. И это настоящее чудо, когда осуществляются твои мечты! Сейчас, после долгого пути трансформаций, переосмысления и возрождения, я могу уверенно сказать: подарки от других никогда не сравнятся с тем, что ты даришь себе сам,
– написала Анна Тринчер.
Певица поделилась, что купила именно тот автомобиль, который хотела. Вероятно, это BMV.
Эта машина – моя награда за то, что когда-то я выбрала свой путь и не сошла с него, как бы ни было трудно. Это подарок себе на 24-й день рождения, благодарность за постоянную внутреннюю и внешнюю работу. Впереди еще много работы, но я уже стремительно врываюсь в новый этап своей жизни,
– отметила она.
Реакция сети
В комментариях под заметкой Анну поздравляют с покупкой:
- "Эта богиня может все! Горжусь тобой, звездочка".
- "Поздравляю. Радуюсь, как за себя".
- "Анюта, ты большая молодчинка и пример, что все возможно! Дальше – больше!"
- "Поздравляю! Горжусь, вдохновляюсь, беру пример".
- "В 24 года. Сама. Ну, ты – гордость, Аню".
