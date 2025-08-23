Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Тринчер. Артистка призналась, что мечтала о машине.

Читайте также После участия в Детском Евровидении: Анна Тринчер ответила, поехала бы снова на конкурс или нет

Я помню, как мечтала о первой машине. Ждала, представляла этот момент. И это настоящее чудо, когда осуществляются твои мечты! Сейчас, после долгого пути трансформаций, переосмысления и возрождения, я могу уверенно сказать: подарки от других никогда не сравнятся с тем, что ты даришь себе сам,

– написала Анна Тринчер.

Певица поделилась, что купила именно тот автомобиль, который хотела. Вероятно, это BMV.

Эта машина – моя награда за то, что когда-то я выбрала свой путь и не сошла с него, как бы ни было трудно. Это подарок себе на 24-й день рождения, благодарность за постоянную внутреннюю и внешнюю работу. Впереди еще много работы, но я уже стремительно врываюсь в новый этап своей жизни,

– отметила она.

Реакция сети

В комментариях под заметкой Анну поздравляют с покупкой:

"Эта богиня может все! Горжусь тобой, звездочка".

"Поздравляю. Радуюсь, как за себя".

"Анюта, ты большая молодчинка и пример, что все возможно! Дальше – больше!"

"Поздравляю! Горжусь, вдохновляюсь, беру пример".

"В 24 года. Сама. Ну, ты – гордость, Аню".

Напомним, ранее на нашем сайте вышло интервью с Анной Тринчер.