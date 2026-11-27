Такое решение мужчина принял вскоре после того, как его команду со скандалом дисквалифицировали из Национального отбора на Евровидение. Об окончательном прекращении деятельности арт-клуба музыкант сообщил на официальной странице заведения в инстаграме.

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Я, Игорь Черепанов, сообщаю, что в связи со скандалом вокруг моего участия в Национальном отборе Евровидения и обвинениями в мой адрес арт-клуб "Теплый Ламповый" прекращает свою деятельность. Спасибо всем за эти годы– написал артист в обращении.

Игорь Черепанов сообщил, что арт-клуб "Теплый ламповый" закрывается / Фото со страницы в инстаграме teplyi_lampovyi_art_club

Резонанс вокруг личности Черепанова разгорелся сразу после того, как группа Spokusy попала в лонг-лист Национального отбора этого года. Музыкальный менеджер Юлия Мантикора публично призвала обратить внимание на поведение гитариста и обнародовала показания пострадавших. В сети появились скриншоты переписки Черепанова с девочками-подростками. Сообщения поступали как с его личного аккаунта, так и с официальной страницы клуба. Мужчина комментировал фигуры несовершеннолетних, расспрашивал о возрасте и давал навязчивые советы относительно интимной жизни.

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После публичного резонанса пострадавшие решили не молчать и поделились своими историями с журналистами Суспильне Культура. В частности, одна из девушек на условиях анонимности рассказала, что в возрасте 14–16 лет часто бывала в клубе "Теплый ламповый". По ее словам, Черепанов прекрасно знал о ее юном возрасте, однако неоднократно угощал алкогольными напитками и позволял себе без разрешения прикасаться к ее талии, груди и ягодицам.

Сам музыкант категорически отвергает любые обвинения и утверждает, что вся эта история – клевета.

Мог написать в личные сообщения какую-то ерунду в шуточной форме, не понимая возраста, но ни о каких встречах речи не шло– заявил Черепанов журналистам.

Впрочем, из-за прямого нарушения правил этики и репутационных рисков коллектив Spokusy был отстранен от участия в песенном конкурсе. Официальное решение о дисквалификации группы оргкомитет принял на внеочередном заседании 26 ноября. Теперь за право представлять Украину на международной арене будут бороться 17 исполнителей.

Группа Spokusy / Фото "Суспильне". "Евровидение"

Ранее мы уже рассказывали о том, как украинцы отреагировали на лонг-лист Национального отбора этого года и какие имена в списке удивили публику больше всего.