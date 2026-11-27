Таке рішення чоловік ухвалив невдовзі після того, як його колектив зі скандалом дискваліфікували з Національного відбору на Євробачення. Про остаточне припинення діяльності артклубу музикант повідомив на офіційній сторінці закладу в інстаграмі.

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Я, Ігор Черепанов, повідомляю, що у зв'язку зі скандалом навколо моєї участі в Національному відборі Євробачення та звинуваченнями на мою адресу, артклуб "Теплий Ламповий" припиняє свою діяльність. Дякую всім за ці роки– написав артист у зверненні.

Ігор Черепанов повідомив, що артклуб "Теплий ламповий" зачиняється / Фото з інстаграм-сторінки teplyi_lampovyi_art_club

Резонанс довкола постаті Черепанова розгорівся одразу після того, як гурт Spokusy потрапив до лонглиста цьогорічного Нацвідбору. Музична менеджерка Юлія Мантикора публічно закликала звернути увагу на поведінку гітариста й оприлюднила свідчення постраждалих. У мережі з'явилися скриншоти листувань Черепанова з дівчатами-підлітками. Повідомлення надходили як з його особистого акаунту, так і з офіційної сторінки клубу. Чоловік коментував фігури неповнолітніх, розпитував про вік та роздавав нав'язливі поради щодо інтимного життя.

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Після публічного розголосу потерпілі вирішили не мовчати та поділилися власними історіями з журналістами Суспільне Культура. Зокрема, одна з дівчат на умовах анонімності розповіла, що у віці 14-16 років часто бувала в клубі "Теплий ламповий". За її словами, Черепанов чудово знав про її юний вік, проте неодноразово пригощав алкогольними напоями та дозволяв собі без дозволу торкатися її талії, грудей і сідниць.

Сам музикант категорично відкидає будь-які звинувачення та стверджує, що вся ця історія є наклепом.

Міг написати в приватні повідомлення якісь дурниці в жартівливій формі, не розуміючи віку, але ні про які зустрічі не йшлося– заявив Черепанов журналістам.

Утім, через пряме порушення правил етики та репутаційні ризики колектив Spokusy усунули від участі в пісенному конкурсі. Офіційне рішення щодо дискваліфікації гурту оргкомітет ухвалив на позачерговому засіданні 26 листопада. Тепер за право представляти Україну на міжнародній сцені змагатимуться 17 виконавців.

Гурт Spokusy / Фото Суспільне. Євробачення

Раніше ми вже розповідали про те, як українці відреагували на цьогорічний лонглист Національного відбору на Євробачення та які імена у списку здивували публіку найбільше.