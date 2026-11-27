Ігор Черепанов / Колаж 24 Каналу
Артдиректор столичного клубу "Теплий ламповий" та гітарист рок-гурту Spokusy Ігор Черепанов оголосив про закриття закладу на тлі гучного скандалу та звинувачень у сексуальних домаганнях до неповнолітніх.
Таке рішення чоловік ухвалив невдовзі після того, як його колектив зі скандалом дискваліфікували з Національного відбору на Євробачення. Про остаточне припинення діяльності артклубу музикант повідомив на офіційній сторінці закладу в інстаграмі.
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Я, Ігор Черепанов, повідомляю, що у зв'язку зі скандалом навколо моєї участі в Національному відборі Євробачення та звинуваченнями на мою адресу, артклуб "Теплий Ламповий" припиняє свою діяльність. Дякую всім за ці роки
Резонанс довкола постаті Черепанова розгорівся одразу після того, як гурт Spokusy потрапив до лонглиста цьогорічного Нацвідбору. Музична менеджерка Юлія Мантикора публічно закликала звернути увагу на поведінку гітариста й оприлюднила свідчення постраждалих. У мережі з'явилися скриншоти листувань Черепанова з дівчатами-підлітками. Повідомлення надходили як з його особистого акаунту, так і з офіційної сторінки клубу. Чоловік коментував фігури неповнолітніх, розпитував про вік та роздавав нав'язливі поради щодо інтимного життя.
Після публічного розголосу потерпілі вирішили не мовчати та поділилися власними історіями з журналістами Суспільне Культура. Зокрема, одна з дівчат на умовах анонімності розповіла, що у віці 14-16 років часто бувала в клубі "Теплий ламповий". За її словами, Черепанов чудово знав про її юний вік, проте неодноразово пригощав алкогольними напоями та дозволяв собі без дозволу торкатися її талії, грудей і сідниць.
Сам музикант категорично відкидає будь-які звинувачення та стверджує, що вся ця історія є наклепом.
Міг написати в приватні повідомлення якісь дурниці в жартівливій формі, не розуміючи віку, але ні про які зустрічі не йшлося
Утім, через пряме порушення правил етики та репутаційні ризики колектив Spokusy усунули від участі в пісенному конкурсі. Офіційне рішення щодо дискваліфікації гурту оргкомітет ухвалив на позачерговому засіданні 26 листопада. Тепер за право представляти Україну на міжнародній сцені змагатимуться 17 виконавців.
Раніше ми вже розповідали про те, як українці відреагували на цьогорічний лонглист Національного відбору на Євробачення та які імена у списку здивували публіку найбільше.
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