Погибли люди, – звезда "Сватов" сообщила о "прилете" возле ее дома
- В ночь на 9 января возле дома актрисы Анны Кошмал произошел "прилет", в результате которого погибли люди.
- В доме выключили свет, тепло и воду.
- Известно, что в целом в результате массированной атаки на Киев пострадали несколько районов.
В ночь на 9 января рядом с домом актрисы Анны Кошмал, которая получила известность благодаря роли Жени Ковалевой в сериале "Сваты", произошел "прилет".
Она вышла на связь после массированной российской атаки и рассказала, в каком они с семьей состоянии. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Кошмал.
К счастью, с Анной и ее близкими все в порядке.
Благодарны, что пережили эту ночь. Совсем рядом снова "прилет"... Погибли люди. Ужас,
– написала актриса.
И добавила, что из-за обстрела у них дома выключили свет, тепло и воду. Учитывая это Анна с сыном Михаилом пошли кататься на ледянке для снега.
По словам мэра Виталия Кличко, почти 6 тысяч жилых домов в Киеве осталась без отопления. Как рассказала эксперт по ЖКХ Кристина Ненно, все службы столицы пока работают в пределах возможностей, но морозы значительно усложняют ремонтные работы. Задача стоит в максимально короткие сроки восстановить отопление, однако как быстро это удастся сделать – пока неизвестно.
Напомним, что в ночь на 29 ноября произошло попадание в подъезд рядом с квартирой Анны Кошмал.
Что известно о последствиях обстрела Киева в ночь на 9 января?
- Столицу атаковали десятки БпЛА, несколько волн крылатых ракет "Калибр" и баллистика.
- В результате этого пострадали Дарницкий, Деснянский, Днепровский, Печерский, Голосеевский и Шевченковский районы Киева.
- Повреждена критическая инфраструктура, жилые дома, детский сад, гаражные кооперативы и автомобили.
- В результате обстрела погибли по меньшей мере 4 человека и еще 25 ранены.