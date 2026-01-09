Она вышла на связь после массированной российской атаки и рассказала, в каком они с семьей состоянии. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Кошмал.

К теме София Нерсесян показала свой дом, который пострадал в результате российского обстрела

К счастью, с Анной и ее близкими все в порядке.

Благодарны, что пережили эту ночь. Совсем рядом снова "прилет"... Погибли люди. Ужас,

– написала актриса.

И добавила, что из-за обстрела у них дома выключили свет, тепло и воду. Учитывая это Анна с сыном Михаилом пошли кататься на ледянке для снега.

По словам мэра Виталия Кличко, почти 6 тысяч жилых домов в Киеве осталась без отопления. Как рассказала эксперт по ЖКХ Кристина Ненно, все службы столицы пока работают в пределах возможностей, но морозы значительно усложняют ремонтные работы. Задача стоит в максимально короткие сроки восстановить отопление, однако как быстро это удастся сделать – пока неизвестно.

Актриса Анна Кошмал сообщила о "прилете" возле ее дома / Скриншот из инстаграм-сторис

Актриса Анна Кошмал сообщила о "прилете" возле ее дома / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, что в ночь на 29 ноября произошло попадание в подъезд рядом с квартирой Анны Кошмал.

Что известно о последствиях обстрела Киева в ночь на 9 января?