Вона вийшла на зв'язок після масованої російської атаки та розповіла, у якому вони з родиною стані. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Кошмал.
На щастя, з Анною та її близькими все гаразд.
Вдячні, що пережили цю ніч. Зовсім поруч знову "приліт"... Загинули люди. Жах,
– написала акторка.
І додала, що через обстріл в них вдома вимкнули світло, тепло та воду. З огляду на це Анна з сином Михайлом пішли кататися на льодянці для снігу.
За словами мера Віталія Кличка, майже 6 тисяч житлових будинків у Києві залишилася без опалення. Як розповіла експертка з ЖКГ Христина Ненно, усі служби столиці наразі працюють у межах можливостей, але морози значно ускладнюють ремонтні роботи. Завдання стоїть у максимально короткі терміни відновити опалення, проте як швидко це вдасться зробити – наразі невідомо.
Акторка Анна Кошмал повідомила про "приліт" біля її будинку / Скриншот з інстаграм-сторіс
Нагадаємо, що у ніч проти 29 листопада відбулося влучання в під'їзд поряд із квартирою Анни Кошмал.
Що відомо про наслідки обстрілу Києва у ніч на 9 січня?
- Столицю атакували десятки БпЛА, кілька хвиль крилатих ракет "Калібр" та балістика.
- Внаслідок цього постраждали Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Печерський, Голосіївський та Шевченківський райони Києва.
- Пошкоджено критичну інфраструктуру, житлові будинки, дитячий садок, гаражні кооперативи та автомобілі.
- Через обстріл загинуло щонайменше 4 людей і ще 25 поранені.