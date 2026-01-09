Вона вийшла на зв'язок після масованої російської атаки та розповіла, у якому вони з родиною стані. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Кошмал.

До теми Софія Нерсесян показала свій дім, який постраждав унаслідок російського обстрілу

На щастя, з Анною та її близькими все гаразд.

Вдячні, що пережили цю ніч. Зовсім поруч знову "приліт"... Загинули люди. Жах,

– написала акторка.

І додала, що через обстріл в них вдома вимкнули світло, тепло та воду. З огляду на це Анна з сином Михайлом пішли кататися на льодянці для снігу.

За словами мера Віталія Кличка, майже 6 тисяч житлових будинків у Києві залишилася без опалення. Як розповіла експертка з ЖКГ Христина Ненно, усі служби столиці наразі працюють у межах можливостей, але морози значно ускладнюють ремонтні роботи. Завдання стоїть у максимально короткі терміни відновити опалення, проте як швидко це вдасться зробити – наразі невідомо.

Акторка Анна Кошмал повідомила про "приліт" біля її будинку / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що у ніч проти 29 листопада відбулося влучання в під'їзд поряд із квартирою Анни Кошмал.

Що відомо про наслідки обстрілу Києва у ніч на 9 січня?