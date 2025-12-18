Билли Айлиш родилась в Лос-Анджелесе в семье актеров. Девушка не училась в школе, а получала домашнее образование. Пела в хоре, пробовалась в актерстве и даже танцевала. Однако после того, как травмировалась, прекратила танцевать. Как ей так быстро удалось получить популярность, чем она привлекает аудиторию и какие факты из биографии могли до сих пор не знать, узнавайте в материале 24 Канала.

Путь к популярности Билли Айлиш

Первый хит певица записала "на кровати" в 13 лет в родительском доме, а помогал ей брат – Финнеас О'Коннелл, который имеет собственную группу. Парень написал трек, а девушка – исполнила. Впоследствии песня Ocean Eyes стала популярной на весь мир и даже звучала в драме "Весь этот мир" (2016) и сериале "Беглецы".

Billie Eilish – Ocean Eyes: смотрите видео онлайн

На "Ночном шоу с Джимми Фэллоном" Билли представила новый сингл Bellyache, впоследствии записала трек Bored, который звучал в сериале "13 причин почему", а в 2018 году отправилась в первый гастрольный тур – Where's My Mind.

Билли Айлиш с братом / Фото Getty images

В 2019 году трек Bad Guy стал настоящим прорывом и занял первую строчку в рейтинге Billboard Hot 100. Интересный факт, что благодаря такому достижению, Билли Айлиш стал первой исполнительницей, которая родилась в 21 веке и возглавила упомянутый рейтинг. На ютубе видеоклип собрал 1,3 миллиарда просмотров.

Billie Eilish – bad guy: смотрите видео онлайн

В 2020 году певица выиграла целых четыре награды Грэмми в главных номинациях: "Песня года", "Альбом года", "Запись года" и "Лучший новый исполнитель", а также получила "Грэмми" в категории "Лучший вокальный попальбом".

Билли Айлиш получила пять наград Грэмми / Фото Getty images

В прошлом году певица установила рекорд по количеству прослушиваний в Shazam после выступления с хитом Birds Of a Feather на церемонии закрытия Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, где состоятся следующие Олимпийские соревнования. Трек был номинирован на "Песню года", "Запись года" и на "Лучшее сольное поп-исполнение" на ежегодной церемонии Грэмми.

Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER: смотрите видео онлайн

В этом году исполнительница снова попала в категорию номинантов на Грэмми. Она претендует на номинации "Песня года" и "Запись года".

В чем феномен Билли Айлиш?

Музыка, тексты песен, видеоклипы

Отличие знаменитости от других исполнителей заключается в том, что она предпочитает стишенное звучание. Билли уверена, что музыка должна быть такая, чтобы ее можно было бы исполнить на гитаре или пианино. Артистка не пишет о любви, расставания или другие эмоции, которыми пользуются другие исполнители. Она с братом создают новый мир текстов, который полон такими эмоциями, которые еще никто и никогда не видел и не чувствовал.

Видеоработы также очень сильно отличаются. То о Билли гасят сигарету, то в спину втыкают шприцы, а из глаз вообще льется черная жидкость. Такая концепция должна отпугивать, однако миллионы людей видят в этом новый вызов для публики и критиков.

Открытость с миром

Певица откровенно делится собственными историями, которые переживала в подростковом возрасте. Она призывает к тому, что употреблять запрещенные наркотические препараты – недопустимо. Артистка откровенно говорит о недостатках и не стесняется их. Таким образом Билли Айлиш демонстрирует, что надо говорить о том, что тебя беспокоит, а не закрываться в себе.

Внешний вид

Исполнительница точно не из тех, кто гонится за последними модными трендами, и не является фанаткой люксовых брендов. Она предпочитает одежду, которая в несколько раз больше ее, любит использовать в образах яркие цвета и надевает то, что нравится в конкретный момент.

Билли Айлиш не обращает внимание на то, что говорят люди о ее внешнем виде, поэтому продвигает концепцию свободы выбора. Кроме того, артистка также не надевает обтягивающей одежды, потому что считает, что люди должны воспринимать ее творчество, а не тело.

Билли Айлиш, 2024 год / Фото Getty images

Профессиональность

Никто не поспорит с тем фактом, что хоть и исполнительница "сделала себя сама", однако ее голос звучит так, что не каждому удастся повторить оригинальное звучание.

Факты о Билли Айлиш