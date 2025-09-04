Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Даниэля Салема.

На кадрах видно, как Салем едет в автомобиле, а его спутница нежно касается его лица и дурачится. Ролик телеведущий подписал словами: "Love is..." ("Любовь – это...").

Кажется, я влюбился?,

– добавил он в подписи к видео.

При этом лицо загадочной спутницы он не показал, в ролике появилась только ее рука.

Что известно о личной жизни Даниэля Салема?