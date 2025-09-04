Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Даниэля Салема.
На кадрах видно, как Салем едет в автомобиле, а его спутница нежно касается его лица и дурачится. Ролик телеведущий подписал словами: "Love is..." ("Любовь – это...").
Кажется, я влюбился?,
– добавил он в подписи к видео.
При этом лицо загадочной спутницы он не показал, в ролике появилась только ее рука.
Что известно о личной жизни Даниэля Салема?
- Около 17 лет телеведущий состоял в браке с женщиной Марией, однако накануне полномасштабного вторжения супруги решили разойтись. В 2022 году они официально оформили развод.
- По словам Даниэля, одной из главных причин стала ревность.
- У пары есть дочь Саната-Луна. Девочка живет с матерью за границей, но время от времени навещает отца в Украине.
- После разрыва с Марией СМИ приписывали Салему роман с певицей Lida Lee. Однако сами звезды неоднократно подчеркивали, что их отношения – исключительно дружеские.