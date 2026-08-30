24 Канал предлагает подборку песен для разных возрастных групп, чтобы праздник Первого звонка стал для всех незабываемым. Мы выбрали новые варианты, чтобы можно было приятно удивить родителей, гостей и учителей.

Песни для школьной линейки

"Зошити – олівці"

Хто це сьогодні приходить до школи?

Ми! Ми! Ми!

Хто на уроках не був ще ніколи?

Ми! Ми! Ми!

Будете вчитись писати читати?

Так! Так! Так!



Час настає нам усім заспівати

Раз, два, три, чотири



Зошити, олівці

Ми сьогодні молодці

Привітайте друзі нас

Ми ідемо в перший клас



Зошити, олівці

Ми сьогодні молодці

Привітайте друзі нас

Ми ідемо в перший клас



Гарні портфельних бачу у вас

Так! Так! Так!

А у портфелях цукерки і квас?

Ні! Ні! Ні!

Може там ляльки й машинки лежать?

Ні! Ні! Ні!



Що ж там лежить?

Розкажіть вже мені!

Раз, два, три, чотири



Зошити, олівці

Ми сьогодні молодці

Привітайте друзі нас

Ми ідемо в перший клас

Олександра Болсуновська – "Зошити – олівці": слухайте пісню онлайн

"Такі дорослі"

В наступнім вересні настане той день

В журналі не буде наших прізвищ і імен

І будуть вчителі казати вже іншим

Про "ліс рук" і "що ваш клас був найгіршим"

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Нас єднали zoom-уроки і парти

В обличчя знаєм тих, хто міг дать списати

І жартами міг веселити буденність

І підпис мами підробити в щоденник

На цім подвір'ї, що травою заросле

Коли ми встигли стати такі дорослі?

Якщо ми так кінця чекали щороку

Чому сьогодні серце скаче збоку?

Невже єдине, що лишилось, – знайомі

Переглядати миті лиш у альбомі

Ті фото, де ми в різних класах ще діти

Де нас ще не розкидало по світу?

Ми за здоров'я вчителів поставим свічку

Що виходили на контрольній вічно

Хтось збереже листок із твором про літо

Комусь присниться знов: "а зараз до дошки піде"

Нас єднала ця до школи дорога

Й коли звучали сирени й тривоги

Нам було в сховищах інколи темно

Та вірили, що це все не даремно

На цім подвір'ї, що травою заросле

Коли ми встигли стати такі дорослі?

Якщо ми так кінця чекали щороку

Чому сьогодні серце скаче збоку?

Невже єдине, що лишилось, – знайомі

Переглядати миті лиш у альбомі

Ті фото, де ми в різних класах ще діти

Де нас ще не розкидало по світу?

Колись вважали ми найбільшим горем

День проведення батьківських зборів

Чи коли вчителі збирали шпаргалки

Які ми цілу ніч писали палко

Та в голові – вже життя теореми

На нас чекають далі інші проблеми

Кожен кінець – для нас ніби латка

Та дякуєм, школо, за всі початки

На цім подвір'ї, що травою заросле

Коли ми встигли стати такі дорослі?

Якщо ми так кінця чекали щороку

Чому сьогодні серце скаче збоку?

Невже єдине, що лишилось, – знайомі

Переглядати миті лиш у альбомі

Ті фото, де ми в різних класах ще діти

Де нас ще не розкидало по світу?

Vitaliia – "Такі дорослі": дивіться відео онлайн

"1 вересня"

Це літо змінило нас назавжди,

Хтось, навіть, став тим, ким хотів.

З'явились питання: Як? і куди?

З'явився і шлях, що нас звів.



І ось букет у руці,

Щоб на лінійці в кінці,

Я так чекав цього дня!

Стою з вогнем у очах

Поміж очей у вогнях,

Сьогодні ж перше вересня!



Знову обіцяю бути більш

Уважним в цьому році,

Швидко забуваю –

Нагадає вчитель на уроці.



І ніби народився я в цей день,

Буває несвідомо – порівняти

Можу клас із рідним домом.



І ось букет у руці,

Щоб на лінійці в кінці,

Я так чекав цього дня!

Стою з вогнем у очах

Поміж очей у вогнях,

Сьогодні ж перше вересня!

Morphom – "1 вересня": слухайте пісню онлайн

"Школа"

Ми були тільки вчора малими,

Світ здавався великим всім нам…

Швидко виросли і стали крутими,

Ми зірвали, ми зірвали інстаграм!

Школа – відповіді, запитання!

Школа – перше у житті кохання!

Школа рідна, дякую за все!

Школа, школа, з тобою серце моє!

Нас цікавлять тільки модні тренди,

В фешн-гаджетах весь інтерес,

Лайки, рейтинг, паблік та івенти,

Лиш навчання спричиняє стрес… Школа – відповіді, запитання!

Школа – перше у житті кохання!

Школа рідна, дякую за все!

Школа, школа, з тобою серце моє! Школа – відповіді, запитання!

Школа – перше у житті кохання!

Школа рідна, дякую за все!

Школа, школа, з тобою серце моє! Ей-ей-ей!

Вже, може, досить вчитись?

Ей-ей-ей!

І час повеселитись?

Та ти і я ми добре знаєм:

Знаннями двері відкриваєм!

Щоб стати кимось в цьому світі,

Потрібна нам шкільна освіта! Школа – відповіді, запитання!

Школа – перше у житті кохання!

Школа рідна, дякую за все!

Школа, школа, з тобою серце моє! Doule Shock & Cестри Бесараби – "Школа": дивіться відео онлайн

"Вчителі"

Школа це кльово,дуже чудово

Школа зустріне усіх гонорово.

Море цікавих предметів для нас,

Школа запрошує в кожен свій клас. Тут фізкультура, там математика,

Фізика, хімія і інформатика.

Камінь науки гриземо щодня,

Хто нам дарує знання?



Вчителі, вчителі, наші другі батьки.

Ми до школи, до вас, всі ідем залюбки.



Школа це друзі,перше кохання,

Перші надії і сподівання,

Море шпаргалок,брудні коліна,

В школі формуєшся ти як людина.



Тут дискотека і випускний,

Школа для нас, то є скарб золотий.

Камінь науки гриземо щодня,

Хто нам дарує знання? "Джерело" – "Вчителі": дивіться відео онлайн

Интересно узнать, что в День знаний школьников ждет необычный урок. Он будет посвящен взаимоуважению, принятию разнообразия и безбарьерному общению.