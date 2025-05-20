В Киев вернулась группа Ziferblat, которая представляла Украину на Евровидении

Ziferblat, который представлял Украину на Евровидении-2025, вернулся из Базеля. На вокзале в Киеве группу встретили поклонники.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Ziferblat вернулся в Киев

Музыканты вернулись в Киев 19 мая. Гитарист группы поделился, что общение с другими участниками – "самый прикольный момент". Валентин Лещинский рассказал, что подружились с представителями Португалии, Литвы и Латвии.

Конечно уставшие, но это незаурядное событие для каждого музыканта участвовать на Евровидении,

– отметил солист группы Даниил Лещинский.

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Украинцы встречали Ziferblat на вокзале в Киеве / Фото "Суспільного" / Лили Гончарук

Напомним, Ziferblat представлял Украину с песней Bird of Pray. Группа заняла 9 место. В целом музыканты довольны результатом.

"Топ-10 для Украины – очень важная вещь на Евровидении, мы держим эту планку", – отметил вокалист Ziferblat.